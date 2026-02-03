2026. február 3., kedd

Előd

EUR 380.65 Ft
USD 322.80 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Forma-1

Jack Doohan lett a Haas tartalékpilótája

„Ez az ideális hely a Forma-1-es karrierem folytatásához”

MH/ MTI
 2026. február 3. kedd. 16:33
Megosztás

Az ausztrál Jack Doohan az Alpine Forma-1-es istállótól való távozása után ebben a szezonban a Haas csapat tartalékpilótája lesz.

Jack Doohan lett a Haas tartalékpilótája
Jack Doohan lett a Haas tartalékpilótája
Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

A 23 éves pilóta – a legendás motorversenyző, Mick Doohan fia – tavaly hat versenyen indult az Alpine színeiben, mielőtt átvette a helyét az argentin Franco Colapinto, ugyanakkor a múlt év végéig teszt- és tartalékversenyzőként a csapat tagja maradt. Doohan a 31 esztendős japán Hirakava Rjo mellé kerül az amerikai tulajdonú Haas tartalékpilótái közé.

„Ez az ideális hely a Forma-1-es karrierem folytatásához” – mondta Doohan. A csapatfőnök, Komacu Ajao szerint az ausztrál pilóta Alpine-nál szerzett tartalékpilóta-tapasztalata nagy előnyt jelent számukra.

A Forma-1-es szezon március 8-án kezdődik Melbourne-ben az Ausztrál Nagydíjjal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Jóképű, hibrid, crossover

Jóképű, hibrid, crossover

Ā2025-ben enyhén kisminkelték a HR-V-t, de a lényeg nem változott: ez még mindig az a jóképű, hibrid crossover, amely kulturált működésével, praktikus hátsó üléseivel és takarékosságával villant.