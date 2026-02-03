Jack Doohan lett a Haas tartalékpilótája

Az ausztrál Jack Doohan az Alpine Forma-1-es istállótól való távozása után ebben a szezonban a Haas csapat tartalékpilótája lesz.

A 23 éves pilóta – a legendás motorversenyző, Mick Doohan fia – tavaly hat versenyen indult az Alpine színeiben, mielőtt átvette a helyét az argentin Franco Colapinto, ugyanakkor a múlt év végéig teszt- és tartalékversenyzőként a csapat tagja maradt. Doohan a 31 esztendős japán Hirakava Rjo mellé kerül az amerikai tulajdonú Haas tartalékpilótái közé.

„Ez az ideális hely a Forma-1-es karrierem folytatásához” – mondta Doohan. A csapatfőnök, Komacu Ajao szerint az ausztrál pilóta Alpine-nál szerzett tartalékpilóta-tapasztalata nagy előnyt jelent számukra.

A Forma-1-es szezon március 8-án kezdődik Melbourne-ben az Ausztrál Nagydíjjal.