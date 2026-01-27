Chandra lecsapott, Írország elesett

Apokalipszis-szerű képek érkeznek Írországból: elsötétült városok, elöntött utcák, menekülő családok. Az Atlanti-óceán felől érkező pusztító viharrendszer, a rettegett Chandra könyörtelenül végigsöpört az országon, és percek alatt káoszba taszította a mindennapokat. A meteorológusok figyelmeztettek – de senki sem számított ekkora pusztításra.

Írország ma reggelre gyakorlatilag ostrom alá került. Több tízezer otthon maradt áram nélkül, miután a vihar fákat csavart ki tövestől és letépte a vezetékeket. Dublin térsége víz alá került, az M50-es autópályát elárasztotta az ár, autósok rekedtek járműveikben, sokan órákig nem tudtak segítséget hívni. A helyiek beszámolói szerint „olyan volt, mintha a tenger tört volna rá a városra”. Az ország gyakorlatilag leállt.

Sötétségbe borult városok, elszigetelt közösségek

A vihar pusztítása nyomán több tízezer háztartás és vállalkozás maradt áram nélkül, miután a leszakadó ágak és kidőlő fák megrongálták az elektromos hálózatot. Vidéki térségekben egész falvak kerültek kommunikációs zárlat alá. Több településen sürgős evakuálást rendeltek el, családok hagyták el otthonukat egyetlen bőrönddel. A hatóságok szerint a talaj már nem nyeli el a vizet – minden csepp újabb veszélyt jelent.

Iskolák zárva, közlekedés megbénulva

A hatóságok országszerte iskolák és közintézmények százait zárták be, a tömegközlekedés pedig gyakorlatilag darabjaira hullott. Vonat- és buszjáratokat töröltek, kompok nem indulnak, a légiközlekedésben súlyos késések és járattörlések tapasztalhatók. Délkelet- és kelet-Írországban a helyzet különösen drámai: Wexford és Waterford térségében folyók léptek ki medrükből, utcákat, üzleteket és lakóházakat árasztva el. Több helyen evakuálásra kényszerültek a lakók, miközben a vízszint tovább emelkedik.

120 km/órás széllökések – az ország határán túl is fenyeget

A szakértők szerint a nyílt partvidékeken a széllökések elérhetik a 120 km/órát, ami nemcsak az épületeket, hanem az emberi életet is közvetlen veszélybe sodorja. A vihar azonban nem áll meg Írország partjainál. A meteorológiai modellek szerint a Chandra vihar északkelet felé halad, Észak-Írországon át már elérte Skócia déli részét, és rövid időn belül Anglia északi partjait is eléri.

A viharfelhők északkelet felé vonulnak tovább. Skóciában és Anglia északi részén is kiadták már a legmagasabb fokozatú riasztást. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne induljanak útnak, készüljenek áramkimaradásokra és áradásokra. Figyelmeztettek, hogy a lehullott hó mennyisége is tetézi a vihar okozta veszélyeket.

Országos mozgósítás, válságkezelés folyamatban

A rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem folyamatos készenlétben dolgozik, miközben az önkormányzatok ideiglenes menedékhelyeket és sürgősségi segélyprogramokat indítottak. Az írországi Wexford megyében már rendkívüli támogatást jelentettek be az érintettek számára.

A szakértők szerint a part menti területeken a széllökések elérhetik a 120 km/órát, ami már életveszélyes. Tetők repülnek, állványok dőlnek, az utcákon maradni halálos kockázat.

Írország ma nem csupán egy szélsőséges időjárási eseménnyel nézett szembe. Az ország egészét megrázó természeti válság bontakozott ki, miközben a viharfelhők már a Brit-szigetek újabb térségei fölött gyülekeznek.