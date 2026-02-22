Merz "európai állásponttal" megy Washingtonba

Friedrich Merz német kancellár Washingtonba utazik, hogy tárgyaljon Donald Trump új globális vámintézkedéseiről – írja a Kommerszant az AFP-re hivatkozva. A politikus közölte: látogatása előtt egyeztet európai partnereivel, és egységes uniós álláspontot képvisel majd az amerikai fővárosban.

Merz hangsúlyozta, hogy a vám- és kereskedelempolitika az Európai Unió hatásköre, nem az egyes tagállamoké. Mint mondta, „nagyon világos európai pozícióval” érkezik Washingtonba valamivel több mint egy hét múlva.

A kancellár utalt az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntésére is, amely szerint Trump a korábban bevezetett vámok esetében túllépte hatáskörét az 1977-es törvény alkalmazásával. Merz szerint a határozat „biztató elem”, mert azt jelzi, hogy az Egyesült Államokban továbbra is működik a hatalmi ágak szétválasztása. Reményét fejezte ki, hogy a döntés nyomán csökkenhet a német gazdaságra nehezedő vámteher.

A Legfelsőbb Bíróság február 20-án mondta ki, hogy az elnök nem alkalmazhatja korlátlanul a nemzeti vészhelyzetekre vonatkozó törvényt vámok bevezetésére. Trump ezt követően 10 százalékos pótlólagos vámot vetett ki „minden országra”, majd később 15 százalékra emelte azt.

