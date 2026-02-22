Felfüggesztenék a vámmegállapodás ratifikálását

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke, Bernd Lange kezdeményezni kívánja az EU–USA vámmegállapodás ratifikációjának felfüggesztését, amíg nem tisztázódik Donald Trump adminisztrációjának kereskedelempolitikája – írta a Bloomberg .

Lange rendkívüli ülésen javasolja a tavaly augusztusban kötött megállapodás jóváhagyási folyamatának befagyasztását, amíg „átfogó jogi értékelés” és egyértelmű amerikai kötelezettségvállalások nem születnek. Az egyezség 15 százalékos vámot vezetne be az Egyesült Államokba irányuló európai árukra.

Február 20-án az amerikai Legfelsőbb Bíróság több, rendkívüli jogkörre hivatkozva bevezetett Trump-féle vámot jogellenesnek minősített. A döntés érintette az úgynevezett „viszonossági” vámokat, valamint egyes, Kínára, Kanadára, Mexikóra és Indiára kivetett intézkedéseket. Trump ezt követően 15 százalékos importvám-emelést jelentett be, a bíróság határozatát „Amerika-ellenesnek” nevezve.

Az amerikai alkotmány a Kongresszus hatáskörébe utalja a vámmegállapítást, Trump azonban az 1977-es IEEPA-törvényre hivatkozva többször is rendkívüli felhatalmazással élt.