2026. február 22., vasárnap

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Felfüggesztenék a vámmegállapodás ratifikálását

MH
 2026. február 22. vasárnap. 18:55
Megosztás

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke, Bernd Lange kezdeményezni kívánja az EU–USA vámmegállapodás ratifikációjának felfüggesztését, amíg nem tisztázódik Donald Trump adminisztrációjának kereskedelempolitikája – írta a Bloomberg.

Felfüggesztenék a vámmegállapodás ratifikálását
Donald Trump és Ursula von der Leyen
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

Lange rendkívüli ülésen javasolja a tavaly augusztusban kötött megállapodás jóváhagyási folyamatának befagyasztását, amíg „átfogó jogi értékelés” és egyértelmű amerikai kötelezettségvállalások nem születnek. Az egyezség 15 százalékos vámot vezetne be az Egyesült Államokba irányuló európai árukra.

Február 20-án az amerikai Legfelsőbb Bíróság több, rendkívüli jogkörre hivatkozva bevezetett Trump-féle vámot jogellenesnek minősített. A döntés érintette az úgynevezett „viszonossági” vámokat, valamint egyes, Kínára, Kanadára, Mexikóra és Indiára kivetett intézkedéseket. Trump ezt követően 15 százalékos importvám-emelést jelentett be, a bíróság határozatát „Amerika-ellenesnek” nevezve.

Az amerikai alkotmány a Kongresszus hatáskörébe utalja a vámmegállapítást, Trump azonban az 1977-es IEEPA-törvényre hivatkozva többször is rendkívüli felhatalmazással élt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink