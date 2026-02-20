Egyre veszélyesebb Európa?

Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.

Soha nem látott módon kezdték el fenyegetni Magyarországot az ukrán politika legfelsőbb szintjétől egészen egy őrnagyig.

Magyarországot meg kell őrizni a béke szigetének

Az orosz-ukrán háború eszkalációjának veszélye és a kiélezett nemzetközi helyzet kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

„nagyon nehéz munkája van annak, akinek egy ilyen borzalmas jövőképet, vagy annak a lehetőségét fel kell festenie, mert az ember hajlamos arra, hogy csak azt lássa, ami előtte van, és elhiggye, hogy a pillanatnyi helyzet (a béke Európában és a világ többi részén – a szerk.) örökké tart. De nem így van. A nemzetközi folyamatoknak, a háborús eszkalációnak Magyarországra is hatása van, ha nincs olyan vezetője, aki képes ezt elhárítani, és képes megőrizni Magyarországot a béke szigetének” – húzta alá az elemző.

Mint hozzátette: ha ez nem sikerül, „akkor bizony, hiába gondoljuk azt, hogy a pillanat kényelmes és kedvező, ez nagyon gyorsan megváltozhat.”

Ha Brüsszel így folytatja, az életveszély. Egész Európára nézve

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet vezetője konkrét példákkal is szemléltette, hogy a háború szele már itt van Európában. Mint fogalmazott: „csak néhány példa tényleg:

Németország döntött a sorkötelezettség visszavezetéséről.

Horvátországban 2027 januárjától vezetik vissza a sorkötelezettséget.

Dániában 2027-től már a nőknek is be kell vonulnia.

És sorolhatnám tovább.

Ezek világos jelek. ha minden rendben van, ha nem háborog a tenger, akkor nincsenek ilyen döntések, mert nincs rájuk szükség” – húzta alá az elemző.

„Nem egyszerű a helyzet.„

„Nem akarok pesszimista jövőképet megfogalmazni, de ha Brüsszel ebbe az irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve” - idézi G. Fodor Gábort a Mandiner.