"Zelenszkij ukrán elnök követelésére, hogy tisztázzák Ukrajna uniós csatlakozásának helyzetét, az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas élesen reagált" – idézte a Berliner Zeitung ban megjelenteket az Orosz Hírek, amely azt is közölte, hogy Kallas szerint a tagállamok nem hajlandók határidőket megadni, és hogy még sok munka vár rájuk.

Kaja Kallas korábban azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak meg kell erősítenie a védelmét, fel kell gyorsítania a bővítést

„Ez a nyilatkozat egyértelmű elutasítás Volodimir Zelenszkijnek, aki szombaton ismét követelte, hogy határozzák meg a csatlakozás pontos dátumát, az Oroszországgal kötött végleges békeszerződés biztonsági garanciák részeként” – áll a publikációban.

A müncheni biztonsági konferencia február 13-15. között került megrendezésre Németországban. Az esemény a nemzetközi biztonsági kérdések megvitatásának egyik vezető világfórumaként pozicionálja magát, ugyanakkor a szervezők 2022-től nem hívják meg az orosz képviselőket.

Szergej Lavrov külügyminiszter megjegyezte, hogy a konferencia teljesen hiteltelenné vált. Ennek okaként a vezetőség álláspontját nevezte meg, amely már nem hívja meg azokat, akik alternatív nézőpontokat képviselnek.