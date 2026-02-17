Európai Unió
Zelenszkij csatlakozást követelt, Kaja Kallas reagált
Az orosz diplomácia hiteltelennek nevezte a konferenciát
„Ez a nyilatkozat egyértelmű elutasítás Volodimir Zelenszkijnek, aki szombaton ismét követelte, hogy határozzák meg a csatlakozás pontos dátumát, az Oroszországgal kötött végleges békeszerződés biztonsági garanciák részeként” – áll a publikációban.
A müncheni biztonsági konferencia február 13-15. között került megrendezésre Németországban. Az esemény a nemzetközi biztonsági kérdések megvitatásának egyik vezető világfórumaként pozicionálja magát, ugyanakkor a szervezők 2022-től nem hívják meg az orosz képviselőket.
Szergej Lavrov külügyminiszter megjegyezte, hogy a konferencia teljesen hiteltelenné vált. Ennek okaként a vezetőség álláspontját nevezte meg, amely már nem hívja meg azokat, akik alternatív nézőpontokat képviselnek.