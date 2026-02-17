2026. február 17., kedd

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Európai Unió

Zelenszkij csatlakozást követelt, Kaja Kallas reagált

Az orosz diplomácia hiteltelennek nevezte a konferenciát

MH
 2026. február 17. kedd. 6:28
"Zelenszkij ukrán elnök követelésére, hogy tisztázzák Ukrajna uniós csatlakozásának helyzetét, az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas élesen reagált" – idézte a Berliner Zeitungban megjelenteket az Orosz Hírek, amely azt is közölte, hogy Kallas szerint a tagállamok nem hajlandók határidőket megadni, és hogy még sok munka vár rájuk.

Zelenszkij csatlakozást követelt, Kaja Kallas reagált
Kaja Kallas korábban azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak meg kell erősítenie a védelmét, fel kell gyorsítania a bővítést
Fotó: SVEN HOPPE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

„Ez a nyilatkozat egyértelmű elutasítás Volodimir Zelenszkijnek, aki szombaton ismét követelte, hogy határozzák meg a csatlakozás pontos dátumát, az Oroszországgal kötött végleges békeszerződés biztonsági garanciák részeként” – áll a publikációban.

A müncheni biztonsági konferencia február 13-15. között került megrendezésre Németországban. Az esemény a nemzetközi biztonsági kérdések megvitatásának egyik vezető világfórumaként pozicionálja magát, ugyanakkor a szervezők 2022-től nem hívják meg az orosz képviselőket.

Szergej Lavrov külügyminiszter megjegyezte, hogy a konferencia teljesen hiteltelenné vált. Ennek okaként a vezetőség álláspontját nevezte meg, amely már nem hívja meg azokat, akik alternatív nézőpontokat képviselnek.

