Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek

A vita a müncheni biztonságpolitikai konferencián Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól, nem pedig „rólad vagy rólam” - írta Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Zelenszkijnek szombaton az X-en, reagálva az ukrán elnök több müncheni kijelentésére.

Zelenszkij a konferencia egyik szombati panelbeszélgetésén az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint azt mondta: Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek az ukránoknak köszönhetően nem kell gondolkodnia azon, hogyan növelje országa hadseregét. Az elnök szerint éppen az ukránok tartják az európai frontot.

„Népünk mögött a független Lengyelország és a szabad balti országok, Moldova és Románia állnak, amelyek gyorsan fejlődnek, diktatúra nélkül. Még Viktor is azon gondolkodhat, hogy mi módon növelje a pocakját, és nem azon, hogy hogyan országa hadseregét, megállítandó az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira” - jelentette ki Zelenszkij. Hangsúlyozta, hogy az ukránok közül senki sem maga választotta, hogy „ilyen hős legyen”.

„Ukrajna nem választotta ezt a háborút, és helytelen azt gondolni, hogy ez egy örökre szóló megállapodás, amely szerint mások Ukrajna mögött biztonságban maradhatnak. Az ukránok emberek, nem terminátorok” - tette hozzá az államfő.

„Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Sokat segít majd a magyaroknak a tisztánlátásban. Valamit ugyanakkor félreértesz: a vita nem rólam és nem rólad szól, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. És ti ezért nem lehettek az Európai Unió tagjai” - írta Orbán Viktor az ukrán elnöknek.

Zelenszkij a konferencián reagált Donald Trump amerikai elnök azon sürgetésére, hogy Kijev azonnal kössön békemegállapodást Oroszországgal. Megerősítette, hogy bizonyos nyomást érez a Fehér Ház részéről a megállapodás aláírásának felgyorsítása érdekében. „Talán ez csak a légkör előkészítése a svájci háromoldalú találkozó előtt” - jegyezte meg az UNIAN beszámolója szerint az elnök.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna méltóságát megőrizve tovább tud lépni. „Sok kompromisszumot kötöttünk az oroszokkal folytatott tárgyalásokon. Vannak háromoldalú találkozóink, ami miatt minden tiszteletem az Egyesült Államoké. Ők javasolták számunkra az ilyen formátumú találkozók megtartását. Úgy gondolom, ez egy kompromisszum az ukrán nép részéről” - fejtette ki Zelenszkij.

Kiemelte, hogy az ukrán fél készen áll a párbeszéd folytatására. „Készek vagyunk beszélni a harci cselekmények leállításáról. Ez szintén kompromisszum, mert a saját területeinkről beszélünk, amelyek megszállás alatt állnak, a saját embereinkről, akiket megöltek. Tehát sokféle kompromisszumot tettünk” - fűzte hozzá.

Ukrajna akkor is kompromisszumot kötött, amikor beleegyezett annak az amerikai javaslatnak a megvitatásába, hogy a Donyec-medence szabad gazdasági övezetté váljon - mondta.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna mindig válaszol, amikor megkérdezik, kész-e bármilyen lépést tenni. „A kérdés az, hogy az oroszok mire hajlandóak, de nem hallunk kompromisszumos ajánlatokat az oroszoktól” - mondta Zelenszkij.

Szerinte az elmúlt négy évben - amióta a háború tart - Oroszország a diplomáciát leginkább akkor kezdte komolyan venni, amikor az ukránok sikeres nagy hatótávolságú csapásokat mértek az orosz olajfinomítókra, és amikor „mindenki arról kezdett beszélni, hogy Ukrajnának Tomahawk rakétákat kell adni”.

„Ez pontosan megmutatja, hogyan kell bánni Oroszországgal. Valójában Oroszország csak akkor figyel másra, amikor erőt érzékel. Minél erősebbek vagyunk, annál reálisabbá válik a béke” - szögezte le Zelenszkij.