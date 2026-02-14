Megrendült az EU bizalma az Egyesült Államokban

Európa bizalma az Egyesült Államok közös értékek iránti elkötelezettségében máris aláásott, és a davosi fórum után az európai vezetőknek nincs reményük a korábbi transzatlanti kapcsolatok helyreállítására – írja a The New York Times című amerikai újság.

„Az európai bizalom az Egyesült Államok közös értékek, európai biztonság és területi integritás iránti elkötelezettségében már megrendült, de Davos után az európai vezetők feladták a régi transzatlanti kapcsolatokhoz való visszatérés reményét” — áll az újságban.

A kiadvány megjegyzi, hogy az amerikai tisztviselők valószínűleg észrevették ezt, ezért nem gúnyolták ki nyíltan Európát a müncheni biztonsági konferencia margóján. Épp ellenkezőleg, dicsérték a szövetségeseket, különösen Németországot.