2026. február 14., szombat

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Megrendült az EU bizalma az Egyesült Államokban

Nincs remény

MH
 2026. február 14. szombat. 10:24
Megosztás

Európa bizalma az Egyesült Államok közös értékek iránti elkötelezettségében máris aláásott, és a davosi fórum után az európai vezetőknek nincs reményük a korábbi transzatlanti kapcsolatok helyreállítására – írja a The New York Times című amerikai újság.

Megrendült az EU bizalma az Egyesült Államokban
Képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

„Az európai bizalom az Egyesült Államok közös értékek, európai biztonság és területi integritás iránti elkötelezettségében már megrendült, de Davos után az európai vezetők feladták a régi transzatlanti kapcsolatokhoz való visszatérés reményét” — áll az újságban.

A kiadvány megjegyzi, hogy az amerikai tisztviselők valószínűleg észrevették ezt, ezért nem gúnyolták ki nyíltan Európát a müncheni biztonsági konferencia margóján. Épp ellenkezőleg, dicsérték a szövetségeseket, különösen Németországot.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink