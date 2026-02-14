Európai Unió
Megrendült az EU bizalma az Egyesült Államokban
Nincs remény
„Az európai bizalom az Egyesült Államok közös értékek, európai biztonság és területi integritás iránti elkötelezettségében már megrendült, de Davos után az európai vezetők feladták a régi transzatlanti kapcsolatokhoz való visszatérés reményét” — áll az újságban.
A kiadvány megjegyzi, hogy az amerikai tisztviselők valószínűleg észrevették ezt, ezért nem gúnyolták ki nyíltan Európát a müncheni biztonsági konferencia margóján. Épp ellenkezőleg, dicsérték a szövetségeseket, különösen Németországot.