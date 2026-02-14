Lengyelország lehet a SAFE-program legnagyobb felhasználója

A jogszabály most a felsőház (szenátus) elé kerül, jóváhagyásához végül az államfő aláírása is szükséges.

A kormány által előterjesztett tervezetet a 460 fős szejmben 236 képviselő támogatta, 199-en ellenezte, négyen tartózkodtak. A fő ellenzéki frakció, a Jog és Igazságosság (PiS) tagjai, valamint a szintén ellenzéki Konföderáció képviselői nemmel szavaztak.

A törvény lehetővé tenné egy, a lengyel Állami Fejlesztési Bank (BGK) által felügyelt alap létrehozását, melynek közvetítésével Lengyelország felhasználná az uniós program eszközeit. Ahhoz, hogy Lengyelország megköthesse az Európai Bizottsággal a SAFE-programmal összefüggő hitelszerződést, a törvénynek márciusig érvénybe kell lépnie. Lengyelország 43,7 milliárd euróért folyamodott a SAFE-hitelből, az eszközök lehívása esetén a program legnagyobb felhasználójává válna az Európai Unióban.

A parlamenti vita során Andrzej Domanski pénzügyminiszter kiemelte: a hitelprogram felgyorsítaná a lengyel hadsereg korszerűsítését, és 36-60 milliárd zloty (3,3 ezer milliárd – 5,4 ezermilliárd forint) megtakarítását tenné lehetővé.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter aláhúzta: szükséges, hogy „radikálisan felgyorsítsák” a lengyel hadsereg fejlesztését, a parlamenti szavazás ezért „az egyik legfontosabb a fegyveres erők korszerűsítésének történetében”.

Az ellenzéki Mariusz Blaszczak, a PiS frakcióvezetője, korábbi védelmi miniszter figyelmeztetett: a kormánykoalíció „mennyei mannának” tartja a SAFE-hitelt, a program feltételrendszere miatt azonban az Európai Bizottság például a migránsok befogadásához vagy az alapszerződések módosításának jóváhagyásához kötheti majd az eszközök lehívását.

A szavazás után Donald Tusk az X-en azt írta: a PiS és a Konföderáció „Lengyelország biztonsága, a modern hadsereg és a lengyel fegyveripar ellen” szavazott. „Ők már nem ellenzéknek számítanak, hanem a lengyel függetlenség ellenségeinek” – fogalmazott Tusk.

A SAFE napirendre került a Karol Nawrocki államfő által szerdán összehívott Nemzetbiztonsági Tanács ülésén is. Az államfő és a kormánykoalíciós politikusok közötti egyeztetés után Zbigniew Bogucki, az elnöki hivatal vezetője elmondta: a kormányoldal „nem oszlatott el minden, a SAFE-programmal kapcsolatos kétséget”.

Csütörtökön Rafal Leskiewicz elnök szóvivő közölte: az elnöki hivatalban módosításokat dolgoznak ki a SAFE-ről szóló tervezethez, amelyek egyebek mellett a hitel feltételeire és törlesztésére vonatkoznak.