Európa posztdemokrácia, olyan demokrácia, amelynek csak kartonhomlokzata van, egy ceremoniális. Ezt egy interjúban közölték Dmitrij Gordon ukrán újságíró YouTube-csatornáján, amelyben az Észtországban élő orosz író, Mihail Weller nyilatkozott.

Ezek korrupt teremtmények... A demokrácia lényegét már régóta aláássák, nincs szólásszabadság, nincs nyílt nyilvános kifejezés – jelentette ki Weller.

Véleménye szerint most Európában „szörnyű ütemben a szemünk láttára” lerombolja az állam szuverenitását és a nemzeti önazonosságot. Például az író a spanyolországi migránsok félmilliós legalizálását idézte, amelyet az ország kormánya indított el.

„És most Ukrajna a szocialista Európa alatt akar feküdni, nem pedig rájönni, hogy ez szocializmus” – mondta az író.

Véleménye szerint „Európa önpusztításban vesz részt”, és ő maga is megértette ezt „jóval azelőtt”, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megjelent - írta meg az EADaily.

„Európa haldoklik, méghozzá a szemünk láttára. Európa már megásta a sírját, és ezt meg kell érteni. Ha Európa egyedül akar állni, akkor további 20 év múlva nem lesz Európa - jegyezte meg Weller.

„Mi a szabadság, mik az eszmék? Miről beszélünk? - tette fel a kérdést az író.