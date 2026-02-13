2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Elismerő szavak a magyar miniszterelnöknek

Egyedül Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal

MH/ MTI
 2026. február 13. péntek. 20:13
Megosztás

Egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal - jelentette ki egy közösségi médiás bejegyzésében pénteken Joey Mannarino konzervatív amerikai politikai stratéga és hírmagyarázó.

Elismerő szavak a magyar miniszterelnöknek
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Ha Orbán megbukik, akkor Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, és az európaiak fogják fizetni az ország újjáépítését, ami még nagyobb inflációt és szegénységet hoz majd a fejükre azon kívül, hogy milliókban mérhető pénzük a korrupt ukrán oligarchák zsebébe vándorol” - írta Mannarino az X-en.

„Európa békéje és az egyensúly fenntartása Orbán győzelmén múlik” - jelentette ki az áprilisi parlamenti választásokra utalva. „A magyaroknak jól kell választaniuk” - tette hozzá.

Joey Mannarino annyit ír magáról az X-en, hogy több egyesült államokbeli és európai unióbeli konzervatív mozgalomnak dolgozik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink