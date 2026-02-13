Európai Unió
Elismerő szavak a magyar miniszterelnöknek
Egyedül Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
„Ha Orbán megbukik, akkor Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, és az európaiak fogják fizetni az ország újjáépítését, ami még nagyobb inflációt és szegénységet hoz majd a fejükre azon kívül, hogy milliókban mérhető pénzük a korrupt ukrán oligarchák zsebébe vándorol” - írta Mannarino az X-en.
„Európa békéje és az egyensúly fenntartása Orbán győzelmén múlik” - jelentette ki az áprilisi parlamenti választásokra utalva. „A magyaroknak jól kell választaniuk” - tette hozzá.
Joey Mannarino annyit ír magáról az X-en, hogy több egyesült államokbeli és európai unióbeli konzervatív mozgalomnak dolgozik.