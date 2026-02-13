A magas villamosenergia-árak jelentik a legsúlyosabb problémát, amelyet az EU-nak azonnal meg kell oldania. Ezt Robert Fico szlovák miniszterelnök is megerősítette.

Robert Fico: Üdvözlöm azt a tényt, hogy van egyetértés

„Üdvözlöm azt a tényt, hogy van egyetértés” – mondta Fico az EU vezetőinek Belgiumban tartott informális csúcstalálkozója után.

A negatív következmények példájaként megemlítette a Slovalco-t, amely a magas energiaárak miatt kénytelen volt bezárni a termelést, valamint azt a tényt, hogy az EU most Kínából importál alumíniumot, ahelyett, hogy belföldön gyártaná. Fico szerint az Európai Bizottság nyomás alatt áll, de nem hisz az alapvető rendszerszintű változásokban, amelyek az európai árakat kiegyenlítenék.

„Legalábbis mindannyian azzal a gondolattal hagytuk el a mai csúcstalálkozót, hogy ha nem teszünk semmit a villamosenergia-árak ellen, akkor az Európai Uniót egy szabadtéri kulturális múzeummá alakítjuk, amelyet a gazdag kínaiak látogatnak” – mondta Fico.

Azt is megjegyezte, hogy az egyetlen konkrét javaslat az úgynevezett „leválasztás” – azaz a gáz és a villamos energia árának jogalkotási szétválasztása.

Emlékezzünk vissza, hogy 2022 után az EU hosszú időt tűzött ki az olcsó orosz energia teljes elutasítására. Ez komoly problémákhoz vezetett az európai övezet gazdaságaiban. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is kijelenti, hogy Oroszországtól többé nem vásárol olajat és gázt – írta meg az EADaily.