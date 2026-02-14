Az Európai Unió jelenleg az amerikai „nukleáris ernyőtől” függ, de Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan politikája miatt az európaiak elkezdtek egy „B tervet” keresni – írta meg a Bloomberg .

Az ügynökség hangsúlyozza, hogy az EU magára maradhat Oroszországgal, amely a világ legnagyobb nukleáris arzenállal rendelkezik. Jelenleg csak Franciaországnak és Nagy-Britanniának vannak nukleáris fegyverei.

Emmanuel Macron francia elnök várhatóan ebben a hónapban nukleáris elrettentést ajánl Európa többi részének, de a kilátások továbbra sem tisztázottak.

„Képzeljük el, hogy Oroszország megszállja Észtországot. Franciaországnak tehát ez a számítása van: jelentős károkat okozhat Oroszországnak, de Oroszország kétségtelenül jelentős károkat fog okozni Franciaországnak cserébe. Hajlandó lenne Párizs ezt megfontolni?” – mondta Pavlo Povdig, az ENSZ Leszerelési Tanulmányok Intézetének vezető munkatársa.

Az amerikai „nukleáris esernyő” cseréje nem mindenki számára elérhető

A kiadvány azt írja, hogy a legtöbb EU-tagállam számára megfizethetetlen az amerikai „nukleáris esernyő” európaival való lecserélése, különösen azért, mert már most is hatalmas összegeket költenek a hagyományos katonai erő kiépítésére.

Jelenleg Franciaországnak és Nagy-Britanniának körülbelül 400 telepített robbanófeje van, míg az Egyesült Államoknak és az agresszor országnak körülbelül 1670. Párizs és London összesen évi 12 milliárd dollárt költ fegyvereik karbantartására, ami Svédország teljes védelmi költségvetésének több mint a fele.

Kapacitásba történő beruházások

A Bloomberg jelentése szerint számos ország kész befektetni „kész” képességekbe, azaz minden olyan elembe, amely szükség esetén nukleáris fegyverek létrehozására szolgál.

Azonban még ilyen feltételek mellett is atomerőművekre, drága és összetett dúsító létesítményekre, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó megállapodások megsértésének politikai akaratára lenne szükség.

Ezenkívül ennek a képletnek a megvalósítása Nagy-Britannia és Franciaország politikai stabilitásától függ, ahol kormányváltások lehetségesek . Különösen a 2027-ben esedékes franciaországi elnökválasztás miatt, Marine Le Pen és jobbkeze, Jordan Bardella pedig nyíltan tiltakoztak a nukleáris elrettentés megosztásának gondolata ellen.