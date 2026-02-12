Orbán Viktor: Az Európai Unió eldöntötte, hogy háborúba megy

Brüsszel egyre erőteljesebben támogatja Ukrajna gyorsított EU-s integrációját, miközben szerinte fokozódik a nyomás azokon a tagállamokon, amelyek óvatosabb álláspontot képviselnek – nyilatkozta Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcs felé vezető úton a Patrióta stábjának - írta meg a Mandiner.

A mostani brüsszeli csúcs témája az Európai Unió versenyképessége, „de hogyan lehet versenyképessé tenni az EU-s országokat, ha a pénzt elküldjük Ukrajnának?” – tette fel a kérdést a Patriótának adott interjújában Orbán Viktor.



„Vagy versenyképesség, vagy Ukrajna finanszírozása" – szögezte le, hozzátéve: „le meri tenni a nagyesküt, hogy az ülésen fél óra sem telik el, és az ukrajnai háborúnál, Ukrajna a pénzügyi támogatásnál tartunk majd”.



A miniszterelnök az interjúban problémának nevezte, hogy az EU termékei a világpiacon egyre nehezebben eladhatóak, ugyanis drágábbak, mint a versenytársak termékei, miután az energiaárak 3-4-szer magasabbak, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban.

Az unió eldöntötte, hogy háborúba megy, mindennek a gyökere ott található, hogy az Amerikai Egyesült Államok által kezdeményezett békét az európaiak elutasítják és nyíltan bevallják, hogy ők részt akarnak, és '26 és '30 között részt is fognak venni egy Ukrajna területén zajló európai-orosz háborúban – figyelmeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: az EU hadigazdaságot épít, felkészítik a lakosságot a háborúra.

Úgy fogalmazott, lépésről lépésre megyünk egyre közelebb a tényleges katonai konfliktushoz, visznek bele bennünket a háborúba, ebből Magyarország próbál kimaradni, illetve a Szlovákok és a Csehek is tettek ilyen lépéseket – tette hozzá.