Európának versenyképesebb gazdaságot kell építenie

Európának versenyképesebb és ellenállóbb gazdaságot kell építenie, amely „előmozdítja jólétünket, minőségi munkahelyeket teremt és biztosítja az energia megfizethetőségét” - jelentette ki az uniós tagországi vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön.

Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését követően Costa azt mondta: a legfontosabb, hogy a tagállami vezetők utat nyitottak konkrét intézkedések elfogadásához a gazdaság erősítésére és a versenyképesség javítására.

Egyhangú megállapodás született arról, hogy folytatni kell az uniós adminisztráció egyszerűsítését célzó program végrehajtását, valamint arról, hogy a vállalatok számára biztosítani kell a zökkenőmentes működést mind a 27 tagállamban, egyszerű és egységes működési szabályokkal - hangoztatta Costa.

Kijelentette: egyes ágazatokban, például a távközlésben, lehetővé kell tenni bizonyos fokú vállalati konszolidációt a szükséges beruházási és innovációs szint elérése érdekében. Ennek egyfajta társadalmi szerződés részének kell lennie, amely biztosítja, hogy a konszolidált vállalatok többet fektessenek be és többet innováljanak - mondta. A vezetők azt szeretnék, hogy valóban „európai bajnokok” jelenjenek meg a stratégiai ágazatokban, és ebben fontos szerepet játszik a főbb irányelvek folyamatban lévő felülvizsgálata - mondta.

Az áramárak tekintetében Costa közölte: az energetikai átállás továbbra is a legfontosabb hosszú távú feladat az EU számára a stratégiai autonómia és az alacsonyabb árak eléréséhez. Ehhez - mint kiemelte - olyan megoldásokra van szükség, amelyek a tagállamok és egyes ipari ágazatok konkrét kihívásaira összpontosítanak, szorosan együttműködve az Európai Bizottsággal.

Kijelentette: Európa számára kritikus fontosságú a stratégiai iparágak védelmének megerősítése és a függőségek csökkentése.

„Feltérképezzük és azonosítjuk függőségeinket, és diverzifikációs stratégiával kezeljük azokat” - fogalmazott.

Tájékoztatása szerint a tagállami vezetők egyetértettek abban, hogy az EU nyitott marad a kereskedelemi együttműködésekre, valamint abban, hogy a diverzifikációra törekvő kereskedelempolitika az EU közös érdeke.

Beruházások nélkül nem erősíthető meg a versenyképesség - hívta fel a figyelmet Costa, majd úgy fogalmazott: „arra kell összpontosítanunk, miként lehet mozgósítani a magánberuházásokat”. Hozzátette: Európának egységes és hatékony pénzügyi rendszerre van szüksége, amely jobban tudja az európai megtakarításokat európai beruházásokká alakítani.

„Tavaly a védekezésre összpontosítottunk, idén a versenyképességre fogunk. Idei erőfeszítéseink végső célja a gazdasági növekedés, az innováció támogatása, a minőségi munkahelyek teremtése és a megfizethető energia szavatolása. A megbeszélések eredményeit most konkrét kötelezettségvállalásokká alakítjuk. Ezt követően a megvalósításra fogunk összpontosítani, és hadd legyek világos: 2026-ban Európa teljesíteni fogja ezen vállalásait” - tette hozzá a soron kívüli uniós csúcstalálkozót záró sajtótájékoztatón az Európai Tanács elnöke.