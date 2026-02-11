2026. február 11., szerda

Előd

Orbán Viktor: A Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak + Videó

Brüsszelben fittyet hánynak a magyarok döntésére

MH
 2026. február 11. szerda. 8:08
"A brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkíj-tervet. Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba" - fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a magyar kormány többször kijelentette, hogy nem fogja engedélyezni Ukrajna gyors EU-csatlakozását
Fotó: AFP/Ludovic Marin

A miniszterelnök kiemelte: "Az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás".

"Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!" - zárta bejegyzését a kormányfő.

