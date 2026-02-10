„Megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött – most már csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák és a magyarok elszenvedjék a következményeit” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója kedden a Facebookon.

Orbán Balázs közösségi oldalán közölte: a brüsszeli Politico publikálta a „Zelenszkij-tervet”, amely arról szól, hogy hogyan fogják betolni Ukrajnát 2027-ben az EU-ba. „Igen, jól olvasták: jövőre” – fűzte hozzá.

Orbán Balázs szavai szerint azzal mostanra mindannyian tisztában vagyunk, hogy ez mit jelentene: adóemeléseket és megszorításokat, hogy finanszírozni tudjuk az ukrán állam működését és a háborút, a Magyarországnak járó források Ukrajnába küldését, a magyar mezőgazdaság tönkretételét, „és annak közvetlen és azonnali veszélyét, hogy a háború kiterjed ránk is.”

Hangsúlyozta: a magyar érdeket szem előtt tartva erre az őrült tervre csak nemet lehet mondani – ahogy arról a Voks 2025 során a magyar emberek is döntöttek. A

politikai igazgató rámutatott arra, hogy Brüsszel és Kijev egy tervvel állt elő. „Tudják, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig minden erejével azon lesz, hogy meggátolja ezt a végzetes döntést” – fogalmazott, hozzátéve: a Zelenszkij-terv 3. pontja szerint Magyar Pétert kell hatalomba juttatni Magyarországon, mert ő nem mondana nemet Brüsszelnek.

„Ezt nem mi mondjuk, hanem feketén-fehéren leírja a brüsszeli Politico. Már nem is csinálnak belőle titkot” – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs. Úgy folytatta, a magyar emberek ismét döntés előtt állnak: el kell határozni, hogy április után Magyarországon egy nemzeti kormány legyen, amely a legerősebb politikai támadásokkal szemben is kiáll, és képviseli a magyar érdeket, vagy egy olyan kormánya lesz az országnak, amely felé már most előre elvárásokat támaszt Brüsszel és Kijev.

„Mindannyian tudjuk, hogy a döntő pillanatban nem tudnának nemet mondani nekik. Ezért nem szabad kockáztatni. A Fidesz a biztos választás!” – húzta alá a politikai igazgató.