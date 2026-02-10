Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas kijelentette, hogy javaslatot tesz egy listára, amelyen azok a engedmények szerepelnek, amelyeket Brüsszelnek követelnie kell Oroszországtól az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében – közli a Reuters hírügynökség.

„Mindenkinek, aki a tárgyalóasztalnál ül, beleértve az oroszokat és az amerikaiakat is, meg kell értenie, hogy a döntés meghozatalához az európaiak beleegyezése szükséges. Ehhez nekünk is vannak feltételeink. Ezeket a feltételeket nem az ukránoknak kell előterjesztenünk, akikre már így is erős nyomás nehezedik, hanem az oroszoknak” – nyilatkozta Kallas az újságíróknak.

Minden félnek engedményeket kell tennie az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében – jelentette ki korábban Donald Trump amerikai elnök.

Oroszország az Ukrajnával zajló katonai konfliktus befejezését támogatja azáltal, hogy megszünteti annak „elsődleges kiváltó okait”. Vlagyimir Putyin a béke feltételeként az ukrán erők kivonását nevezte meg a Donbasszból, valamint a Herszon és Zaporozsje régiókból. Az orosz elnök szerint a Donbassz Oroszország történelmi területe, és Moszkva katonai vagy bármilyen más eszközökkel vissza fogja szerezni, tájékoztat az Orosz Hírek.