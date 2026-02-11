Az Európai Parlament gyorsítaná a menekültügyi eljárásokat

Az Európai Parlament kedden elfogadta az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendelet módosításait, amelyek célja a menedékkérelmek gyorsabb elbírálása, valamint egy uniós szintű lista létrehozása a biztonságos származási országokról.

A képviselők 408 igen, 184 nem szavazattal és 60 tartózkodás mellett támogatták a biztonságos származási országok uniós listájának felállítását. A „biztonságos harmadik ország” fogalmának alkalmazásáról szóló rendeletmódosítást 396 igen, 226 nem szavazattal és 30 tartózkodás mellett fogadták el.

Az új uniós lista alapján Banglades, Kolumbia, Egyiptom, Koszovó, India, Marokkó és Tunézia állampolgárai esetében gyorsított eljárásban bírálhatják el a menedékkérelmeket. A szabályozás szerint az érintett kérelmezőnek kell bizonyítania, hogy esetében megalapozott a félelem az üldöztetéstől, vagy súlyos sérelem veszélye áll fenn hazatérése esetén.

A jövőben az EU-csatlakozásra váró tagjelölt országok is biztonságos származási országnak minősülnek, kivéve, ha például fegyveres konfliktushoz kapcsolódó válogatás nélküli erőszak, 20 százalék feletti uniós szintű menekültelismerési arány, vagy az alapvető jogokat érintő intézkedések miatt bevezetett gazdasági szankciók indokolják ennek felülvizsgálatát.

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a listán szereplő országok, valamint a tagjelölt államok helyzetét, és a körülmények változása esetén javasolhatja egy ország ideiglenes vagy végleges törlését a listáról. A tagállamok nemzeti szinten további biztonságos származási országokat is kijelölhetnek.

Az elfogadott szabályok értelmében az uniós tagállamok alkalmazhatják a „biztonságos harmadik ország” koncepcióját olyan menedékkérők esetében, akik nem annak az országnak az állampolgárai, ahová visszaküldenék őket. A kérelem elfogadhatatlanná nyilvánítható, ha fennáll kapcsolat a kérelmező és az érintett harmadik ország között – például családi kötelék, korábbi tartózkodás, vagy nyelvi, kulturális kapcsolat –, ha az érintett az adott országon keresztül érkezett az EU-ba, és ott hatékony védelmet kérhetett volna, illetve ha az EU vagy valamely tagállam két- vagy többoldalú megállapodást kötött az adott országgal a menedékkérők befogadásáról. A szabályozás a kísérő nélküli kiskorúakra nem alkalmazható.

Az ilyen megállapodásoknak tartalmazniuk kell azt a kötelezettséget, hogy a harmadik ország érdemben megvizsgálja az érintettek hatékony védelem iránti kérelmét.

A rendelet lehetővé teszi, hogy egy ország biztonságosként való kijelölése – uniós és nemzeti szinten egyaránt – az adott ország bizonyos területeire vagy jól meghatározható személyi kategóriákra kivételt tegyen. E rendelkezések, valamint a 20 százaléknál alacsonyabb elismerési arányú állampolgárok esetében alkalmazható gyorsított határmenti eljárások már az új uniós menekültügyi szabályok 2026 júniusában esedékes alkalmazása előtt is életbe léphetnek.