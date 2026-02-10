Európa globális előnyre tör

Az Európai Unió által megkötött szabadkereskedelmi megállapodások lépéselőnyt biztosítanak az európai vállalatoknak a gyorsan növekvő és dinamikusabb globális gazdaságban – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke a tagországok vezetőinek hétfőn elküldött levelében.

A belgiumi Alden Biesenben csütörtökre tervezett rendkívüli uniós csúcstalálkozó résztvevőinek írt levelében Ursula von der Leyen közölte, az EU Mexikóval, a Mercosur-oszágokkal, Svájccal, Indonéziával és Indiával megkötött, vagy hamarosan megkötni tervezett szabadkereskedelmi megállapodásai által a partnerországok száma 79-re nő. Az együttesen közel kétmilliárd emberből álló piacuk a globális GDP közel negyedét képviseli.

A kereskedelmi megállapodásokkal a felek egyértelmű jelzést küldenek a világnak arról, hogy a szabályokon alapuló kereskedelem továbbra is fenntartható és hatékony – hangoztatta.

Az EU kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálására a gazdaság biztonságának védelme érdekében van szükség, a jelenlegi világban ugyanis a gazdasági eszközöket egyre inkább fegyverként használják egyoldalú geopolitikai célok szolgálatában – tette hozzá.

Közölte, a munka nem fejeződött be: az Európai Bizottság további kereskedelmi megállapodások előkészítésén dolgozik az Indo-Csendes-óceáni térség és a Közel-Kelet országaival, valamint Ausztráliával, Thaifölddel, Malajziával, a Fülöp-szigetekkel és az Egyesült Arab Emírségekkel.

Von der Leyen kijelentette: a versenyképes gazdaság az európai jólét alapja egy olyan világban, amelyet „egyre inkább a nyers erő, a stratégiai rivalizálás és a függőségek fegyverként való használata jellemez”. A versenyképesség szavatolása elengedhetetlen Európa függetlenségéhez – húzta alá.

Levele szerint törekedni kell arra, hogy mind a 27 uniós tagállam között egyetértés legyen e tekintetben, ahol azonban az előrelépés vagy az ambíció hiánya veszélyezteti Európa versenyképességét vagy cselekvőképességét, nem szabad visszariadni az uniós szerződésekben rögzített, a megerősített együttműködésre vonatkozóan előirányzott lehetőségek használatától.

Hangsúlyozta: egyetértésre kell jutni Európa saját ipari bázisának megerősítéséről, valamint az európai növekedés és versenyképesség motorját jelentő egységes piac elmélyítéséről. Az EU-n belüli széttöredezettség és egyenetlen végrehajtás továbbra is korlátozza a határokon átnyúló tevékenységeket és beruházásokat, különösen az olyan kulcsfontosságú szolgáltatási ágazatokban, mint a távközlés, az energia, a tőkepiacok, a társasági jog, a kutatás és az innováció. Ezek az ágazatok alkotják Európa gazdasági modelljének és jövőbeli növekedésének gerincét – jelezte. A tagállamok közötti eltérő nemzeti szabályok és kereskedelmi feltételek elriasztják a vállalkozásokat attól, hogy teljes mértékben kiaknázzák potenciáljukat, korlátozva ezzel Európa versenyképességét – írta.

Az uniós bizottság elnöke kiemelte: mivel az innováció a globális versenyképesség egyik fő mozgatórugója, a kutatás-fejlesztésbe, a technológiába és az oktatásba befektető országok felülmúlják versenytársaikat.

„Nagyszabású beruházásokra és innovációra van szükségünk, fejlesztenünk kell digitális készségeinket, és el kell távolítanunk azokat az akadályokat, melyek hátráltatják az innovatív vállalatok növekedését és a szektorba irányuló finanszírozást” – tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.