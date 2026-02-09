Az EU elítélte Jimmy Lai hongkongi aktivista bebörtönzését

Szóvivője útján közzétett közleményében az uniós külügyi szolgálat hangsúlyozta: az Európai Unió ismételten felszólítja a hongkongi hatóságokat a 20 évi szabadságvesztésre ítélt médiavállalkozó és demokráciaaktivista azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására, tekintettel a 78 éves, brit állampolgársággal is rendelkező Lai előrehaladott korára és egészségi állapotára.

Kijelentették: Jimmy Lai, valamint az általa alapított, azóta betiltott Apple Daily lap korábbi vezetőinek és újságíróinak politikai indíttatású üldözése árt Hongkong hírnevének.

Az EU felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy hagyjanak fel az újságírók üldözésével, és állítsák helyre a sajtószabadságba vetett bizalmat Hongkongban, amely a nemzetközi pénzügyi központként elért történelmi sikerének egyik pillére – húzta alá szóvivője útján közzétett közleményében az uniós külügyi szolgálat.

A médiavállalkozót az illetékes hongkongi bíróság húsz év szabadságvesztésre ítélte hétfőn nemzetbiztonsági bűncselekmények, köztük külföldi erőkkel való összejátszásra irányuló összeesküvés és lázító kiadványok publikálása címén. Az ügyben az Apple Daily további hat munkatársát, egy aktivistát és egy jogi asszisztenst is börtönbüntetésre ítéltek, hat és tíz év közötti időtartamra.

Jimmy Lait a hétfői ítélethirdetés előtt öt és fél évig tartották őrizetben, és már 2023-ban bűnösnek nyilvánították a kínai nemzetbiztonsági törvény alapján.

Hongkongban a 2019-es demokráciapárti tüntetések után 2020-ban vezették be a nemzetbiztonsági törvényt.