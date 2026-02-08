Európai Unió
Brüsszel hadművelete Orbán ellen: az EP-képviselő szerint nincs visszaút
A magyarországi választásokat Brüsszel kulcskérdésnek tekinti saját politikai menetrendje szempontjából
„Az Európai Unió számára jelenleg kétségtelenül a legnagyobb kihívást a közelgő magyarországi választások jelentik” – mutatott rá. Hozzátette: „Brüsszel minden lehetséges eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy megszabaduljon Orbán Viktortól, aki kétségtelenül a legfőbb akadálya az uniós politikai menetrend megvalósításának.”
A lehetséges lépések között említette Magyarország belügyeibe való aktív beavatkozást, más tagállamok politikusainak gyakoribb látogatásait az ellenzék támogatása érdekében, valamint olyan kísérleteket, amelyek Oroszország vagy Kína állítólagos „beavatkozására” hivatkozva indokolnák a közösségi médiában alkalmazott cenzúrát, illetve egyéb intézkedéseket.
Kartheiser szerint a közelgő választásokon Orbán Viktor nem csupán Magyarországról alkotott saját politikai víziójáért küzd, hanem az Európai Unió egészében értelmezett demokratikus értékek védelméért is.