Brüsszel hadművelete Orbán ellen: az EP-képviselő szerint nincs visszaút

Brüsszel mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megszabaduljon Orbán Viktor miniszterelnöktől, akit az Európai Unió vezetése akadályként érzékel. Erről a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozott Fernand Kartheiser luxemburgi európai parlamenti képviselő, írta az EAdaily .

„Az Európai Unió számára jelenleg kétségtelenül a legnagyobb kihívást a közelgő magyarországi választások jelentik” – mutatott rá. Hozzátette: „Brüsszel minden lehetséges eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy megszabaduljon Orbán Viktortól, aki kétségtelenül a legfőbb akadálya az uniós politikai menetrend megvalósításának.”

A lehetséges lépések között említette Magyarország belügyeibe való aktív beavatkozást, más tagállamok politikusainak gyakoribb látogatásait az ellenzék támogatása érdekében, valamint olyan kísérleteket, amelyek Oroszország vagy Kína állítólagos „beavatkozására” hivatkozva indokolnák a közösségi médiában alkalmazott cenzúrát, illetve egyéb intézkedéseket.

Kartheiser szerint a közelgő választásokon Orbán Viktor nem csupán Magyarországról alkotott saját politikai víziójáért küzd, hanem az Európai Unió egészében értelmezett demokratikus értékek védelméért is.