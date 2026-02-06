Németország függetlenedne

2026. február 6., péntek

MH
 2026. február 6. péntek. 14:07
Kiesewetter, a Bundestag tagja felszólította Európát, hogy csökkentse az Egyesült Államoktól való függőségét.

Roderich Kiesewetter (CDU) felszólította Európát, hogy gondoskodjon a saját védelméről
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Rabea Gruber

Az európai országoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságukért, és csökkenteniük kell az Egyesült Államoktól való függőségüket a védelem terén – állítja Roderich Kiesewetter, a Bundestag Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) tagja, a Neue Zürcher Zeitung (NZZ) újság szerint.

„Nekünk, európaiaknak felelősséget kell vállalnunk. Túl sokáig támaszkodtunk az Egyesült Államokra. Fegyveriparunk széttagolt, a beszerzés túl lassú, a szabványosítás pedig elégtelen. Gondoskodnunk kell a saját hagyományos védelmünkről” – mondta a politikus.

Kiesewetter ugyanakkor reményét fejezte ki az amerikai nukleáris ernyő megőrzése mellett, megjegyezve, hogy minden, ami ezen elrettentési szint alatt van, már most is Európa saját felelőssége alá kell, hogy tartozzon.

