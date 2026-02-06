Kiesewetter, a Bundestag tagja felszólította Európát, hogy csökkentse az Egyesült Államoktól való függőségét.

Az európai országoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságukért, és csökkenteniük kell az Egyesült Államoktól való függőségüket a védelem terén – állítja Roderich Kiesewetter, a Bundestag Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) tagja, a Neue Zürcher Zeitung (NZZ) újság szerint.

„Nekünk, európaiaknak felelősséget kell vállalnunk. Túl sokáig támaszkodtunk az Egyesült Államokra. Fegyveriparunk széttagolt, a beszerzés túl lassú, a szabványosítás pedig elégtelen. Gondoskodnunk kell a saját hagyományos védelmünkről” – mondta a politikus.

Kiesewetter ugyanakkor reményét fejezte ki az amerikai nukleáris ernyő megőrzése mellett, megjegyezve, hogy minden, ami ezen elrettentési szint alatt van, már most is Európa saját felelőssége alá kell, hogy tartozzon.