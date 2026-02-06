Az EU újabb átfogó szankciócsomagja

A Bizottság széles körű huszadik csomagot indít, amelynek célja, hogy végrehajtsa azokat, mielőtt Oroszország Ukrajna elleni háborúja az ötödik évébe lép.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a szankciók működnek

Az Európai Bizottság pénteken javasolta az Oroszország elleni szankciók legújabb verzióját egy olyan csomagban, amely kiterjeszti az orosz energia, a bankok, az áruk és a szolgáltatások korlátozását.

Mivel Abu-Dzabiban fontos béketárgyalások folynak, tisztán kell látnunk: Oroszország csak akkor kerül az asztalhoz valódi szándékkal, ha nyomást gyakorolnak rá. Ez az egyetlen nyelv, amelyet Oroszország megért”

- mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az orosz szankciók 20. csomagja tartalmazza az orosz nyersolaj teljes tengeri szolgáltatási tilalmát, és az úgynevezett árnyékflotta részeként további 43 hajót céloz meg. Tiltja az LNG-tartályhajók és jégtörők karbantartását és egyéb szolgáltatásait a gázexport-projektek további csökkentése érdekében – ez a lépés megakadályozná őket az európai kikötők használatában.

Emellett új importtilalmakat vezet be a fémekre, vegyi anyagokra és a kritikus ásványi anyagokra, valamint további exportkorlátozásokat vezet be az orosz harctéri erőfeszítésekhez használt termékekre és technológiákra, például a robbanóanyagok előállítására használt anyagokra.

A csomag 20 további orosz regionális bankot, valamint több harmadik országbeli bankot sorol fel, amelyekről úgy vélik, hogy megkönnyítik a szankcionált áruk kereskedelmét.

Von der Leyen szerint az orosz olaj- és gázbevételek 24 százalékos csökkenése tavaly, ami 2020 óta a legalacsonyabb, megerősítette, hogy a szankciók működnek.

Addig folytatjuk a használatukat, amíg Oroszország komoly tárgyalásokat folytat Ukrajnával az igazságos és tartós béke érdekében

– mondta.

Az uniós országoknak jóvá kell hagyniuk az intézkedések hatályba lépéséhez szükséges csomagot, azzal a céllal, hogy időben megállapodás szülessen a békével kapcsolatban.

A javaslat az ukrán, amerikai és orosz tárgyalók közötti háromoldalú tárgyalások fordulója után érkezik ezen a héten Abu Dzabiban, ahol Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy 314 hadifoglyot cserélnek – írta meg a Politico.