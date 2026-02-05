2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 379.31 Ft
USD 321.97 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Megalázták Kaja Kallast

Ismét olyan kijelentéseket tesz, amelyek ellentmondanak a „józan észnek és a történelmi tényeknek”

MH
 2026. február 5. csütörtök. 11:07
Megosztás

Az unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas, aki „Oroszország elleni harcosnak” mutatja magát, megpróbálja elhatárolni magát szülei szovjet múltjától – jelentette ki Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke.

Megalázták Kaja Kallast
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és alelnöke
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Megpróbálva elhatárolódni szülei szovjet múltjától, az európai diplomácia vezetője „Oroszország elleni harcosnak” tünteti fel magát – írta Vologyin a Max csevegő-alkalmazáson, emlékeztetve arra, hogy Kallas apja a szovjet kommunista párt tagja, az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság és a szuverén Észtország politikusa volt.

Vologyin ezzel magyarázta Kaja Kallas éveken át kitalált történeteit Észtország szovjet megszállásról, az Orosz Föderáció más államok elleni támadásáról, a Szovjetunió felelősségéről az észt korrupcióban, valamint az Oroszország elleni még szigorúbb szankciók iránti felhívásairól.

Ezenkívül megjegyezte, hogy Kallas ismét olyan kijelentéseket tesz, amelyek ellentmondanak a „józan észnek és a történelmi tényeknek”, miközben Oroszországot azzal vádolja, hogy az elmúlt 100 évben „legalább 19 országot” támadott meg, néhányukat „három-négy alkalommal”, vette észre az Orosz Hírek.

Az Állami Duma elnöke hangsúlyozta, hogy ez az állítás hamis, rámutatva, hogy nincsenek ilyen országok. Vologyin feltételezte, hogy Kallas „rosszul tanulta meg a történelmet az iskolában <…>”, vagy egyáltalán nem tanult.”. „Lógott. Apja magas tisztségének köszönhetően” – folytatta.

„Kallasnak orvoshoz kellene fordulnia” – írta Vologyin, hozzátéve, hogy a pszichiáterek szerint „minden probléma a gyerekkorban gyökerezik”.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink