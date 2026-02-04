Kompetenciahiányt állapított meg a számvevőszék az Európai Bizottságnál

Kemény bírálatot fogalmazott meg az Európai Számvevőszék az Európai Bizottság kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos politikájáról szóló, hétfőn bemutatott jelentésében – hívta fel a figyelmet Gyürk András fideszes európai parlamenti képviselő szerdai sajtóközleményében.

A képviselő rámutatott: a luxemburgi székhelyű ellenőrző testület az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 2020 és 2024 közötti intézkedéseit vizsgálta, és megállapította: Brüsszel lépései az elmúlt öt évben nem csökkentették az Európai Unió kritikus nyersanyagoktól való függését, sőt az import aránya tovább nőtt.

Gyürk András, a Patrióták Európáért frakció tagja úgy fogalmazott: a számvevőszék jelentése újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Bizottság „képtelen megoldást találni Európa legfőbb kihívásaira”.

„A bizottság által kötött partnerségi megállapodások semmilyen előrelépést sem hoztak. Továbbá a Brüsszel által előidézett magas energiaárak miatt számos feldolgozó üzem is bezárt Európában” – mutatott rá az EP-képviselő.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a számvevők jelentése szerint a bizottsági célkitűzések a kritikus nyersanyagok területén homályosak és teljesíthetetlenek, emellett a támogatási programok túlszabályozottak és nehezen hozzáférhetők.

Gyürk András hangsúlyozta: kritikus nyersanyagok nélkül nincs digitalizáció és versenyképes európai gazdaság sem, ezért szerinte új, valóban Európa érdekeit előtérbe helyező szakpolitikára van szükség. „Jelenleg ezt kizárólag mi, Patrióták, tudjuk biztosítani” – tette hozzá.