Gázrobbanás Európában

Megszületett a döntés az Európai Unióban az orosz gázimport betiltásáról, de amíg életbe lép a szabályozás, az emellett döntött országok jól bevásárolnak. Ezt mutatja, hogy januárban jelentősen nőtt az európai országok orosz eredetű cseppfolyósított földgázvásárlása az év elején.

Az európai országok növelték az orosz gázvásárlásaikat. Januárban Oroszország rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) szállított az európai országoknak.

Az Európai Gázátviteli Rendszerirányítók Hálózata (ENTSOG) szerint Oroszország januárban éves szinten 11 százalékkal növelte üzemanyagexportját Európába a Török Áramlat gázvezetéken keresztül, elérve az 1,73 milliárd köbmétert. Mint kiderült, 2026 első hónapjában az európai országok maximálisan kihasználták az orosz gázkészleteket – mind a cseppfolyósított, mind a vezetékes gáz tekintetében, írja a Magyar Nemzet.

A rendelkezésre álló adatok szerint, januárban Oroszország rekordmennyiségű, 2,1–2,3 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szállított az európai országoknak. Továbbá a Balkán Áramlaton – a Török Áramlat meghosszabbításán – keresztül szállított gáz mennyisége elérte a maximális kapacitását, az átlagos napi volumen januárban 56 millió köbméter volt, ami csaknem 25 százlaékkal meghaladja a tervezett kapacitást. Ennek okai közé tartozik a fagyos tél, a földalatti tárolók apadása, valamint az Egyesült Államokból származó LNG-import csökkenése, ahol szintén hideg lett az idő. Az Izvesztyija orosz lapnak nyilatkozó szakértők úgy vélik, hogy az orosz gáz ára 2026 második negyedévében emelkedni fog.

Ezzel az orosz LNG részesedése az EU teljes importján belül elérte a 19 százalékot. Érdekesség, hogy a megugró igény miatt Oroszország már akkor sem tudna többet segíteni az Európai Unión, ha akarna. Jelenleg ugyanis nincsenek más lehetőségek az európai szállításokra.

Felvetődik a kérdés, hogy ilyen helyzetben az Európai Bizottság miként gondolkodik és észszerű döntés-e az unió részéről, hogy rövid távon belül leválik az orosz gázról és olajról.

Emlékezetes, hogy Brüsszel minősített többséggel döntött – Magyarország tiltakozása ellenére – az orosz gázimport teljes kivezetéséről. A magyar kormány szerint a lépés súlyosan veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, ezért jogi útra terelték az ügyet. Eközben az uniós gáztárolók töltöttsége többéves mélypontra esett vissza, ami az árak gyors emelkedéséhez vezetett. Az ellátással kapcsolatos aggodalmak miatt az elmúlt két év legnagyobb havi áremelkedése következett be az európai irányadó földgáztőzsdén (TTF) – számolt be róla a Financial Times.