A brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet, amit jól mutat a legutóbbi görögországi hajószerencsétlenség is, a magyar kormány azonban szembemegy ezzel, és hazánk így a továbbiakban is migránsmentes ország marad – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A rendőrség szerint egy görög parti őrség hajója és egy migránsokat szállító hajó ütközött az Égei-tengeren, 14 ember meghalt

A tárcavezető arra a hírre reagált, hogy legalább tizenöt személy vesztette életét előző nap Görögország partjainál egy balesetben, amelynek során egy migránsokat szállító motorcsónak a parti őrség hajójával ütközött.

„Hány embernek kell még meghalnia Brüsszel migrációs politikája miatt?! Brüsszel migrációpárti politikájával 10 éve folyamatosan arra bíztatja az Európán kívül élő embereket, hogy jöjjenek illegálisan Európába. A hatások Nyugat-Európában látványosak. Mindenki, aki manapság Nyugat-Európa nagy városaiban jár, élesen szembesül is velük” – szögezte le friss bejegyzésében.

„Mi, magyarok szembemegyünk Brüsszellel, kerítést építettünk, megfúrtuk a kötelező letelepítési kvótát, így továbbra is migránsmentes ország vagyunk” – folytatta.

„De Brüsszel nem adja fel, folyamatosan táplálják az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét, és arra biztatják a jobb életre vágyókat, hogy fizessenek az embercsempészeknek, vállalják az életveszélyt és jöjjön minél több migráns Európába” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy „minél több embert hoznak be, annál nagyobb nyomást raknak ránk, hogy fogadjuk be őket”.

„Ez a brüsszeli migrációs politika csak tragédiákhoz vezet. Európa nyugati felében nő a terrorveszély, sok helyen már a karácsonyt se lehetett normálisan megünnepelni, most pedig a Földközi-tengeren újabb migránsok fulladtak a vízbe” – figyelmeztetett.

„Mi nemet mondunk Brüsszelnek, és a magyarok biztosak lehetnek benne: amíg mi kormányzunk Magyarország migránsmentes ország marad” – összegzett a miniszter.