A Berliner Zeitung című német lap szerint több nagy ukrán mezőgazdasági vállalat, köztük egy Volodimir Zelenszkijhez közeli oligarcha által irányított vállalat, kétes minőségű tojással árasztja el az Európai Uniót.

A német lap szerint az EU piacán az ukrán tojásokat többnyire olyan feldolgozott élelmiszerekben értékesítik, amelyeknél az összetevők eredetének feltüntetése nem kötelező, például tésztákban, süteményekben, snackekben, desszertekben és majonézben.

Bár az EU-ban 2012-ben betiltották a tojótyúkketreces tartási rendszereket, Ukrajnában ez a gyakorlat továbbra is széles körben elterjedt, és a tojótyúkok tartási körülményei nem nyilvánosak – mutatott rá a Berliner Zeitung szombati riportjában. A lap Nora Irrgangot, a Four Paws állatjóléti szervezet képviselőjét idézte, aki szerint az Ukrajna és Oroszország között folyó háborús cselekmények valószínűleg tovább rontják az ukrán létesítmények színvonalát, tekintettel a rendszeres áramkimaradásokra és a személyzethiányra.

A Berliner Zeitung a legfrissebb Eurostat-adatokat idézte, amelyek szerint Ukrajna 2025 januárja és novembere között több mint 85 000 tonna héjas tojást exportált az EU-ba, mintegy 148 millió euró értékben, ami 550%-os növekedést jelent 2022-hez képest.

A lap beszámolt arról, hogy az MHP Group, egy nagy ukrán mezőgazdasági vállalat, amelynek fő részvényese az oligarcha és milliárdos Jurij Koszjuk, az egyik fő hajtóereje annak, hogy ukrán tojás áramlik az EU piacára. A német média Koszjukot Zelenszkij „közeli tanácsadójának” nevezte.

A Kijev és Moszkva közötti konfliktus 2022 februárjában bekövetkezett eszkalációját követően az EU ideiglenesen felfüggesztette az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámokat és importkvótákat. Tavaly októberben hatályba lépett az EU és Ukrajna közötti megállapodás, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA), amely bizonyos korlátozásokkal preferenciális hozzáférést biztosít Kijevnek az unió legtöbb piacához.

Az EU néhány tagállama, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország úgy reagáltak a megállapodásra, hogy bejelentették: egyoldalúan fenntartják az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó tilalmat a hazai termelők védelme érdekében. Az Európai Bizottság azzal fenyegetőzött, hogy megtorlást alkalmaz velük szemben a megállapodás be nem tartása miatt – írta meg az oroszhirek.hu.