Mercosur-megállapodást ellenző módosító indítványt nyújtott be a Fidesz

A Fidesz európai parlamenti (EP-) delegációja több más képviselővel együtt az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást ellenző módosító indítványt nyújt be az EP jövő heti plenáris ülésére – tájékoztatott Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben kedden.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba közölte: módosító indítványukkal azt kívánják elérni, hogy ne lehessen életbe léptetni az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – közötti megállapodást, amíg zajlik a nemrégiben indított bírósági eljárás.

Az Európai Parlamentben jelenleg többségben vannak a megállapodást ellenzők, a legutóbbi plenáris ülésen az EP-képviselők többsége szavazta meg, hogy bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét – emlékeztetett Dömötör Csaba, majd felhívta a figyelmet arra, hogy ennek ellenére az Európai Néppárt (EPP) a szavazás után a megállapodás végrehajtására szólított fel.

„Erre ráerősített a néppárti német kancellár, a néppárti osztrák kancellár, a néppárti svéd miniszterelnök és a szakbizottsági szakaszban is megerősítették ezt a szándékot, ahol a tiszás EP-képviselők ezt szó nélkül végighallgatták. És ami a legfontosabb: az Európai Bizottság, azaz Ursula von der Leyenék is jelezték, hogy készen állnak arra, hogy az európai parlamenti döntés ellenére is végrehajtsák a Mercosur-megállapodást” – fogalmazott a fideszes politikus, majd úgy folytatta: „mi azért ellenezzük a Mercosur-megállapodást, mert rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszeríti az európai, illetve a magyar gazdákat”.

Az európai és a magyar gazdáknak olyan óriásgazdaságokkal kell majd versenyezniük, amelyeknek nem kell megfelelni ugyanazoknak a szabályoknak, mint az európai gazdáknak. Ráadásul ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben csökkentik az európai gazdák támogatását – hívta fel a figyelmet a politikus.