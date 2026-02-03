2026. február 3., kedd

Előd

Milliárdokból támadják a magyar jogállamiságot

Az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet

 2026. február 3. kedd. 1:12
Az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet – írta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalán hétfőn.

Dömötör Csaba: az Európai Bizottság olyan szervezetekkel mószerolja Magyarországot, amelyeket ő maga fizet
Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

A politikus a bejegyzésében felsorolta azokat a szervezeteket, amelyek „bedolgoznak” az Európai Bizottság Magyarországról szóló jogállamisági jelentésébe.

„És hogy honnan kapják a pénzt? Az Európai Bizottságtól” – tette hozzá.

Dömötör Csaba közölte az egyes szervezetek támogatásának összegét is, e szerint a Mérték Médiaelemző Műhely 147 964 050, a Magyar Helsinki Bizottság 519 763 615, az Amnesty International Magyarország 155 549 695, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 41 734 825, a K-Monitor 45 528 900, a Transparency International Magyarország 193 420 815, a Political Capital 295 751 040, az Ökotárs Alapítvány pedig 1 478 755 200 forint támogatást kapott.

