Döntő hét vár Brüsszelre

Az egységes piac megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség az Európai Unió számára a jelenlegi geopolitikai környezetben – hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke az uniós állam- és kormányfőknek küldött hétfői meghívólevelében.

Az Európai Unió szerint az egységes piac megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség

Február 12-ére Costa informális vezetői találkozót hívott össze, amelynek középpontjában az egységes piac elmélyítése és az európai versenyképesség erősítése áll az új geoökonómiai helyzetben.

Costa szerint az egységes piac „erőteljes egyszerűsítési motor” lehet mind a polgárok, mind a vállalatok számára, ugyanakkor további lépésekre van szükség a nemzeti akadályok lebontásához és a beruházásokat, innovációt és vállalati növekedést ösztönző szabályozási környezet kialakításához.

Az Európai Tanács elnöke felvetette egy új, úgynevezett „28. rendszer” létrehozását, amely csökkenthetné az adminisztratív terheket és segíthetné a vállalatokat a növekedésben. Emellett fontos elemnek nevezte a megtakarítási és beruházási unió kiépítésének felgyorsítását is, hogy az európai megtakarításokat hatékonyabban lehessen termelő beruházásokba irányítani.

Costa rámutatott: számos kulcságazatban – például a digitális gazdaságban, a távközlésben, a tőkepiacokon és az energiapiacon – az európai vállalatok nem rendelkeznek a globális versenyhez szükséges mérettel. Ezekben az esetekben az egységes piacon belüli konszolidáció elengedhetetlen, ugyanakkor biztosítani kell a szolgáltatások megfizethetőségét és biztonságát is.

A meghívólevél kitért arra is, hogy Európa nyitott a kereskedelemre, és az EU helyesen halad előre kereskedelmi diverzifikációs programjával, legutóbb Indiával. Ugyanakkor Costa hangsúlyozta: az európai nyitottságot nem szabad gyengeségként értelmezni, az uniónak meg kell védenie vállalatait a tisztességtelen versennyel szemben stratégiai ágazatokban alkalmazott célzott intézkedésekkel.

Az informális találkozón Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Enrico Letta volt olasz miniszterelnök is részt vesz, hogy megosszák elképzeléseiket az európai versenyképesség jövőjéről.

A jövő csütörtöki tanácskozás egyeztetés helyszíne a belgiumi Alden Biesen kastély lesz, a megbeszélések eredményeit pedig Costa szerint be kívánják építeni a márciusi EU-csúcs előkészítésébe.