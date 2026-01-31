Az európai országoknak magabiztosan kell viselkedniük az amerikai miniszter kormánnyal szemben - elleni védelmi ki szombaton a német, hozzátéve, hogy „az Egyesült Államoknak szüksége van Európára”.

„Hiba lenne ha bámulnánk a Fehér Házra, ahogy egy nyúl a kígyóra, mert akkor pont az nem lenne, mint amire a leginkább szükség van: nagyobb szuverenitás és függetlenség” - mondta Pistorius az RND médiacsoportnak adott interjújában.

Mint mondta, nem szabad engedni a megfélemlítésnek, „mert akik félnek, azok rossz döntéseket hoztak”. Úgy vélte továbbá, az Egyesült Államoknak - mind gazdasági, mind stratégiai szempontból - legalább annyira van szüksége Európára, mint Európának rá.

„Képzeljék el, ha Európa orosz érdekszférává változna, ha Vlagyimir Putyin (orosz elnök) sikeresen kikergetné az amerikaiakat innen vagy elintézné, hogy kivonuljanak; akkor az Egyesült Államok Oroszország és Kína közé szorul, ez pedig biztosan nem amerikai érdek” - szögezte le a tárcavezető.

A Nyugat-Németországban lévő Ramstein bázissal kapcsolatban Pistorius hangsúlyozta, a támaszpont az amerikai légierő legfontosabb külföldi támaszpontja és több szempontból kulcsfontosságú a szerepe, például a közel-keleti műveletek esetében.

„Az Egyesült Államoknak is érdeke a szoros partnerségünk” - tette hozzá. A NATO-val összefüggésben leszögezte, semmiféle jel nem mutat arra, hogy az Egyesült Államok el akarná hagyni a szervezetet.