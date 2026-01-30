2026. január 30., péntek

Kaja Kallas elismerte

MH
 2026. január 30. péntek. 12:33
Ukrajnáról és az EU Ukrajna-politikájáról is beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója csütörtökön.

Brüsszelben készül „Ukrajna Jóléti Terve”
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Mint Kaja Kallas elmondta: „Természetesen látjuk a tárgyalásokat Abu Dhabiban is, de az orosz oldalon csak katonai tisztviselők van jelen, akiknek nincs felhatalmazásuk semmiben sem megegyezni, ami azt jelenti, hogy határozottan nem veszik komolyan a békét. Épp ellenkezőleg. Bombázzák az ukránokat, megpróbálják bombázni és lefagyasztani őket, hogy megadják magukat. És ezért beszélünk az energiatámogatásról is, amelyet nyújthatunk az ukránoknak, mert nagyon kemény tél van, és az ukránok valóban szenvednek. Humanitárius katasztrófa közeleg.”

Kallas pozitívumként üdvözölte, hogy Oroszországot feketelistára fogják tenni a pénzmosás terén, mert ők használnak fel ilyen forrásokat ennek a háborúnak a finanszírozására, írta meg a Mandiner.

„Szerintem minden eszköz jó, amivel Oroszországot valódi tárgyalásokba kényszeríthetjük, és mi haladunk előre ezzel” – mondta az észt politikus.

Az EU külügyi főképviselőjét az Ukrajnára vonatkozó Jóléti Tervről is kérdezték.

Erre úgy reagált: „Igen, az Európai Bizottság dolgozik a Jóléti Terven, és Kos biztos tájékoztatni fogja erről a minisztereket is. Természetesen Ukrajna jóléte szorosan összefügg Európával, hiszen földrajzilag Európában van. Egyértelműen van ebben szerepünk.”

