Nyílt beismerés történt Brüsszelben

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió vezetése kritika nélkül fogadta el az ukrán pénzügyi igényt, amelyet az európai – köztük a magyar – polgárok pénzéből kívánnak finanszírozni. Szijjártó Péter Brüsszelben úgy fogalmazott: Ma megtörtént először a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akarnak.

Az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülése egy újabb bizonyítékot szolgáltatott a mai napon arra, hogy a háborús fanatizmus teljes egészében eluralkodott Brüsszelben, és a józan ész most már nyomokban sem felfedezhető - tudta meg a Magyar Nemzet. A mai külügyi tanácsülésen nagyon durva dolgok történtek – mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette: Az öt legdurvább dolog, ami történt ma a következő:

Az első ma megtörtént először a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akarnak.

Úgy hangzott el többek szájából, hogy az EU nem áll készen a békére.

Szijjártó Péter aláhúzta: „Ez az első alkalom, hogy ez így kimondásra került az Európai Unió nem áll készen a békére. Ez világossá teszi, még világosabbá teszi a helyzetet, mint eddig.”

Amerikát kritizálták Brüsszelben

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében, és ezeknek a békeerőfeszítéseknek a legnagyobb akadálya, a legnagyobb gátja, a legnagyobb aláásója maga Brüsszel, maga az Európai Unió.

„A döntés Brüsszelben tehát megszületett, az Európai Unió a háborút választja a békével szemben.”

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Megjegyezte: a második durva dolog, hogy többen ma az Egyesült Államokat már nyíltan úgy jellemzik, mint amely ország az Európai Unió számára kihívást jelent.

Hangsúlyozta: Ráadásul az is megtörtént ma nyíltan és szégyentelenül, hogy más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan azzal a váddal illették az Egyesült Államokat, hogy célja a mi megosztásunk. Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió akkor, amikor azt gondolja, hogy betölt még olyan szerepet a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk, pláne megosztást kelljen elérnie – tette hozzá.

És az is elhangzott ma sajnos, hogy többen úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok túl sokat ajánl Oroszországnak a béketárgyalások során, és az Európai Uniónak ezért sem lehet helye a tárgyalóasztalnál. Tehát nyíltan elismerték, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére, és nyíltan, kihívásként hivatkoznak az Egyesült Államokra az Európai Unió szempontjából.

– közölte a miniszter.

Hatalmas mennyiségű pénzt adna Brüsszel Ukrajnának

Harmadik durva dolog a pénz, mondta Szijjártó Péter. Hozzáfűzte: Nem elég, hogy ma már az ukrán jóléti tervre adandó 1500 milliárd euróról kész tényként beszélnek, és azt természetesnek veszi ki Brüsszelben, hogy adjunk 800 milliárd eurót az ukránoknak az államuk működtetésére, 700 milliárd eurót a hadseregükre, ez 1500 milliárd euró együtt, ezt itt Brüsszelben kész tényként kezelik, hogy ezt oda kell adni, de a mai napon újabb, még efelett álló, erre rárakódó pénzügyi követelésekkel lépett elő a Brüsszel-Kijev tandem.

„Tehát a mai napon az 1500 milliárd eurós ukrán jóléti terv fölött újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő az ukránok Brüsszel által megtámogatva.”

– mutatott rá a tárcavezető.

Kiemelte: Azt a javaslatot fogják elkészíteni, hogy az Európai Beruházási Bank forrásaiból Ukrajna felfegyverzésére költsünk. Azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait csoportosítsák át Ukrajna számára fegyvervásárlásra.

Az Európai Beruházási Banknak az európai gazdaság fejlesztését kell finanszírozni. Az Európai Beruházási Banknak vasútépítést, útépítést és egyéb infrastruktúrafejlesztéseket, a gazdaságfejlesztést kell finanszíroznia. Tehát az európai gazdaság fejlesztése, az európai út és vasútépítések, az európai emberek életének javítása, az európai gazdaságok fejlesztése helyett az Európai Beruházási Bank forrásait át akarják csoportosítani Ukrajna számára fegyvervásárlásra.

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Újabb követelésekkel álltak elő, hogy az ukrajnai energiarendszert támogató alapba még több pénzt tegyünk. Tehát az 1500 milliárd eurós ukrán jóvátételi terven felül ma újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő, röpködtek a százmilliók és a milliárd eurók, és azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait Ukrajna felfegyverzésére költsük, és az ukrán energiatámogatási alapba is még több pénzt tegyünk.

Világháborút provokál Európa

Szijjártó Péter szerint a negyedik durvaság a mai napon, hogy azt akarják, hogy az Európai Unió katonai kiképzését Ukrajnába helyezzük át. Ez nyilvánvalóan párhuzamban van azzal a korábbi brit-francia elköteleződéssel, amely szerint ők katonák küldésére is készen állnak.

Az európai katonai kiképzés áttelepítése Ukrajnába egy olyan vörös vonal átlépését jelenti, amely nagyon könnyen vezethet közvetlen katonai konfrontációhoz az európai uniós országok és Oroszország között, és tudjuk, hogy az európai uniós országok döntő többsége NATO-tagország is. Tehát amennyiben az európai uniós katonai kiképzés Ukrajnába költözik, nagyon könnyen létrejöhet egy közvetlen katonai összeütközés egy NATO tagország és Oroszország között, amiről pedig pontosan tudjuk, hogy az egy NATO-Oroszország konfliktust jelent, ami pedig a III. világháborút jelenti.

– szögezte le a miniszter.

Hozzátette: „Mi ezt a javaslatot is visszautasítjuk. Nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió katonai kiképző misszióját Ukrajnába költöztesse.”

Brüsszelben hosszú távon akarnak háborúzni

Az ötödik durva dolog, ami történt, az magának az ukrán külügyminiszternek a videós bejelentkezése, aki hatalmas örömmel gratulált az Európai Uniónak ahhoz, hogy megtiltotta az orosz kőolaj és földgáz vásárlását, nem törődve azzal, hogy egyes európai uniós országok számára ez alapvető energiaellátási kockázatot jelent, és követelte, hogy a következő európai uniós szankciós csomagban, amelyet Brüsszel február 24-ig akar fogadni, szankcionáljuk az orosz energiavállalatokat, ami gyakorlatilag lehetetlenné tenné, azonnal ellehetetlenítené az olcsó kőolaj és földgáz vásárlását Magyarország számára.

Az Európai Unió katonákat és az eddigieknél is több pénzt és több fegyvert akar küldeni Ukrajnába. Jól látható, hogy hosszú távon akarnak háborúzni, mégpedig az európai emberek pénzéből

– mondta Szijjártó Péter.

Gyakorlatilag el akarják háborúzni a jövőt, és az európai fiatalokat, köztük a magyarokat egy örök adós rabszolgaságba akarják taszítani. Mi ezt természetesen nem hagyjuk. Mindaddig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig mindenre az őrültségre, mindezekre a durva javaslatokra nemet mondunk – közölte.

Nem járulunk hozzá, hogy az Európai Unió katonai kiképző missziója Ukrajnába kerüljön. Nem járulunk hozzá ahhoz, hogy az olcsó orosz kőolaj és földgáz szállítását azonnal megtiltsák egy februári szankciós csomaggal. Nem járulunk hozzá ahhoz, hogy újabb pénzeket küldjenek Ukrajnába, és biztosak lehetnek benne, hogy amíg minket látnak, addig a magyar emberek pénzéből egy fillért nem küldhetnek el Ukrajnába

– hangsúlyozta a miniszter.

Beavatkozás a magyarországi választásokba

Kiemelte: Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az elmúlt napokban egy nagyon durva beavatkozás indult meg a magyarországi választásba. Az ukránok eldöntötték, hogy nyíltan beleszállnak a magyar választási kampányba a Tisza Párt oldalán, hiszen nyilvánvalóan az ő érdekük az, hogy a Tisza megnyerje a választást.

Igent mondana Ukrajna pénzügyi támogatására, igent mondana Ukrajna katonai támogatására és igent mondana Magyarország belerángatására a háborúba. Mi erre mind-mind nemet mondunk. És arról is tájékoztattam a külügyminiszter kollégákat, hogy az ukrán külügyminiszter azon nyilatkozata, amely Magyarország miniszterelnökét és kormányát Hitlerhez, Szálasihoz hasonlította, az túlmegy minden határon, túlmegy azon a bizonyos vörös vonalon, és nyilvánvalóan ennek következményei kell hogy legyenek. Magyarország készen áll arra, hogy megvédje magát, megvédjük a szuverenitásunkat, megvédjük a választások tisztaságát, mert Magyarország jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek.

– húzta alá a miniszter.

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető úgy fogalmazott: A davosi Zelenszkij beszéd kapcsán a következőt tudom mondani. Az ukránok nem tudnak olyan sértő megjegyzést tenni az Európai Unióra, hogy itt bárki felháborodjon ezen.

Annak ellenére, hogy Ukrajna létét gyakorlatilag az Európai Unió finanszírozza az európai emberek pénzéből. Egyszer nem hangzott el a köszönet, egyszer nem ütötte meg a tisztelet hangját az ukrán elnök.

– mondta.

Hangsúlyozta: Az, hogy sok százmilliárd eurónyi támogatás után is így mer beszélni az Európai Unióról az ukrán elnök, ez pontosan mutatja, hogy mennyire meggyengült az Európai Unió az elmúlt időszakban.

Az energia kérdésének átpolitizálása és átideologizálása rendkívül veszélyes és rendkívül kockázatos – mutatott rá a tárcavezető.

És ez hatványozottan igaz a nukleáris energiára. A nukleáris biztonság kérdése nem játék. A nukleáris technológiákkal játszani rendkívül felelőtlen. Egy nukleáris tragédia az hosszú évtizedekre sodorhat veszélybe nagy-nagy területeket és az ott élő embereket.

– mondta.

Egy másik kérdésre válaszolva kifejtette: „Ami Kaja Kallas nyilatkozatát illeti, a minősített többségre történő átállással kapcsolatban világos, hogy mit akarnak.”

Azt akarják, hogy a nagyok majd eldöntenek mindent, a kicsiknek meg joguk lesz egyetérteni. Kuss a neve a kicsiknek, a nagyok meg majd megoldják. Ezt akarják elérni. Az a helyzet, hogy ezt jelenleg csak az európai szabályok nagyon durva áthágásával tudnák megtenni. Nem mondom, hogy ez meggátolja őket, de legalább valami, hogy is mondjam, jogi érv van a mi oldalunkon.

– tette hozzá a miniszter.

Hangsúlyozta:

„Nyilvánvalóan mi, meg azért jó néhány másik ország sem fog beleegyezni abba, hogy innentől kezdve a fejünk fölött eldöntsenek fontos ügyeket.”

Szijjártó Péter elmondta:

Jól láthatóan elkezdődött egy ilyen nyomás az Európai Unió tagországaira, hogy a saját védelmi képességeik megerősítése helyett Ukrajnának legyenek fegyverek. Ami nonszensz, mert hazugság, hogy Ukrajna minket véd. Hazugság, hogy Ukrajnában kezdődik az európai biztonság. Hazugság, hogy az ukrán hadiiparba történő beruházás Európa biztonságát segíteni. Ez mind szemenszedett hazugság. Ukrajna csatlakozása vonatkozásában nem riadnak vissza a jogi trükköktől, ez jól látszik. Minden eszközzel próbálják benyomni az ukránokat az Európai Unióba. Most ugye a 2027-et célozták meg, szeretném jelezni, az jövőre van. Néhány hónap múlva, jövőre van. És ha az ukránokat belenyomják az Európai Unióba, és nem lesz addig béke, akkor behozzák a háborút is az Európai Unióba.

Hozzátette: Nincsen helye semmifajta jogi trükközésnek. Amíg mi vagyunk kormányon Budapesten, az ukránok nem fognak egy lépést sem előre menni az ukrán csatlakozási folyamatban.

Ma egy rendkívül szimpatikus kollégám egyébként azt mondta, hogy számára elfogadhatatlan, hogy valakik nemzeti okokból bojkottálnak itt csatlakozási folyamatokat, és hogy a kárpátaljai magyarság helyzete az nem szabad, hogy szerepet játsszon az ukrán csatlakozási kérdés megítélésében. Azért ez is elhangzott, csak úgy mondom, hogy mennyire számíthatunk az európai szolidaritásra.

– magyarázta a miniszter.



A háborúról szólva kijelentette: Azt az információt kaptuk ma az ukrán külügyminisztertől, hogy az oroszok az ukrán front teljes szélességében támadnak, és azt az információt kaptuk, hogy az energetikai helyzetük nagyon rossz. Miközben Zelenszkij elnök támadja a magyar miniszterelnököt, miközben az ukrán külügyminiszter a nácikhoz hasonlítgat minket, aközben 50 százalékkal nőtt a magyar áramexport Ukrajnába.

Ma Ukrajna első számú áramforrása, elektromos áramforrása Magyarország.

A teljes ukrán áramimport 41 százaléka Magyarországról érkezik. Ukrajna földgázimportjának 45,5 százaléka Magyarországról jön. Magyarország az első számú földgázellátója Ukrajnának.

Nyilvánvalóan az ukránoknak fel kell készülniük arra, hogy mi minden eszközt be fogunk vetni annak érdekében, hogy megvédjük a saját szuverenitásunkat. Mi minden eszközt be fogunk vetni annak érdekében, hogy megvédjük magunkat az ukrán beavatkozástól – közölte Szijjártó Péter.

Ami a béketárgyalásokat illeti, ott mi teljes mértékben támogatjuk a béketárgyalásokat. És persze itt sírnak a kollégák, vagy panaszkodnak, bocsánat, a kollégák, hogy az Európai Unió nem ülhet ott, hát miért ülne? Azok után, amiket ma mondtak, hogy az amerikaiak kihívást jelentenek, hogy túl sokat ajánlanak az oroszoknak, hogy nem szabad tárgyalni az oroszokkal, mit keresne az Európai Unió a tárgyalóasztalnál. És az Egyesült Államokkal való kapcsolat ilyen mértékű elrontása az rendkívül felhőtlen az Európai Unió részéről, sok minden miatt, többek között amiatt, amit a miniszterelnök úr is mond

– jelentette ki.

Végül pedig Orbán Anitáról is szólt Szijjártó Péter. Kifejtette jól ismeri Orbán Anitát. Többször találkoztak.

Én emlékszem rá, hogy ő nagyon sokat házalt nálam azzal, hogy állítólag remek kapcsolatai vannak az amerikai demokratákhoz, akik ugye Donald Trump ellenfelei. Tehát, hogy taktikailag mennyire jó választás egy demokratákhoz fűződő kapcsolatokkal házaló személy Trump elnökség alatt, elég karakterisztikus, erős Trump elnökség alatt. Hát nem tudom, nemzeti szempontból ez jó-e. És arra is emlékszem, hogy ő nagy nyugati energiacégeknek lobbizott. És arról győzködött, hogy ne Oroszországból vásároljunk olcsó kőolajat és földgázt, hanem cseréljünk más forrásra, ami egyébként drágább.

– mondta.