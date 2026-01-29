A vészfék helyett a gázra lépett Ursula von der Leyen

A vészfék helyett a gázra lépett a migrációs vonaton Ursula von der Leyen - írta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Európai Bizottság elnökéről a Facebook-oldalán csütörtökön, hozzátéve, „Brüsszel ma nyíltan kimondta: kötelező a migránsok betelepítése”.

Rétvári Bence kiemelte: a migrációs paktumot nem visszavonják, hanem kíméletlenül végrehajtják, 3 milliárd eurót vesznek el az európaiaktól, és adnak a migrációra.

Bejegyzésében úgy fogalmazott: vagy betelepíted a migránsokat, vagy kőkemény pénzeket fizetsz. Ez a brüsszeli „választás”.

„Erőből akarják érvényesíteni az akaratukat. Ők akarják megmondani, hogy kikkel kell együtt élnünk: migránsokkal. Kvóták szerint osztanák szét a migránsokat a tagállamok között. Aki ellenáll, az pénzbüntetést kap. Ez nem együttműködés, hanem erőből végrehajtott politikai akarat” - vélekedett.

„Mi ebből nem kérünk! Hozzánk nem fognak betelepíteni senkit! A magyar emberek egyáltalán nem akarnak migránsokkal élni! Magyarország eddig ellenállt, és a jövőben sem hagyjuk, hogy mások mondják meg, kiket kell beengednünk az országba!” - írta.

Kiemelte: áprilisban arról is döntünk, hogy tovább lázadunk-e a brüsszeli migrációs tervekkel szemben.

„Magyarország nem lesz bevándorlóország, amíg ez a kormány van! A Fidesz-KDNP a biztos választás” - írta Rétvári Bence.