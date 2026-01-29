Deutsch Tamás: A Tiszának Brüsszel megint fontosabb volt, a magyar egyetemisták ellen fordult

Tarr Zoltán "megint belerúgott a magyar egyetemistákba"; durván és hatalmasat - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője a Tisza Párt politikusáról a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban.

Deutsch Tamás Itt az új Tarr-botrány! című posztjában azt közölte, "Magyar Péter fegyverhordozója" Brüsszelben - a bejegyezés szerint az Európai Néppárt koordinátoraként - személyesen tett azért, hogy továbbra is fennmaradjon a magyar egyetemisták Erasmus-programból történt kizárása.

"Nem elég, hogy a brüsszeli bizottság a politikai zsarolás érdekében évekkel ezelőtt kizárta a magyar egyetemisták közel 70 százalékát az Erasmus-programban való részvételből, de tegnap az történt itt, Brüsszelben a kulturális bizottság előkészítő ülésén, hogy Tarr Zoltán azt az álláspontot képviselte, hogy még beszélni, még tárgyalni sem lehet a magyar egyetemisták Erasmus-programba törtémő visszavételéről" - tette hozzá.

A kormánypárti politikus azt mondta: ezzel Tarr Zoltán egyenesen a magyar egyetemisták ellen lépett fel.

"Hát nem az lenne minden magyar európai parlamenti képviselő kutyakötelessége, hogy a magyar érdeket képviselje, hogy Magyarország mellett álljon ki, most, ebben a helyzetben a magyar egyetemisták érdeke mellett?! - tette fel a kérdést.

Deutsch Tamás szerint azonban "a Tisza-párti képviselők nap nap után arról tesznek tanúbizonyságot, hogy ők szőröstül-bőröstül Brüsszel emberei, Brüsszel oldalán állnak, és Brüsszel oldalán Magyarországgal, a magyar emberekkel szemben lépnek fel".

"Azt tudom, mondani, hogy álljon meg a fáklyás menet, Tarr! Bármiben is mesterkednek, mi meg fogjuk védeni a magyar egyetemistákat, mi el fogjuk érni, hogy ezt a törvénytelen, az Erasmus-programból való kizárást jelentő döntést visszavonják, és meg fogjuk védeni a sikeres Pannónia-ösztöndíjprogramot is" - jelentette ki.

"A Tisza már megint belerúgott a magyar egyetemistákba! Szégyen!" - így értékelte a történteket bejegyzésében Deutsch Tamás.