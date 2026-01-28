A Fidesz minden lehetséges módon kiáll a gazdák ügye mellett

A néppárti nagykoalíció felül akarja írni az európai gazdák és az Európai Parlament többségének akaratát a Mercosur-megállapodás ügyében – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján.

Dömötör Csaba: A dél-amerikai termelőknek nem kell ugyanazoknak a szigorú szabályoknak megfelelniük, mint az európai gazdáknak

A politikus szerint változatlanul „áll a bál” a Mercosur-megállapodás körül. Emlékeztetett arra, hogy múlt héten az Európai Parlament szűk többséggel úgy döntött: bíróságra viszi az ügyet.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a Fidesz delegációja számtalan okból ellenzi a megállapodást, mert szerinte úgy nyitják meg az uniós piacokat a dél-amerikai termékek előtt, hogy közben csökkentik az európai gazdák támogatását. Rámutatott: a dél-amerikai termelőknek nem kell ugyanazoknak a szigorú szabályoknak megfelelniük, mint az európai gazdáknak, ezért az uniós termelőknek kevesebb pénzből kell majd versenyezniük több százezer hektáron gazdálkodó óriásbirtokokkal, miközben nő a bürokrácia is. „Ezek egyenlőtlen versenyfeltételek, és gazdák ezrei mehetnek tönkre” – mondta.

A képviselő közölte: a Fidesz delegációja minden lehetséges módon kiáll a gazdák ügye mellett. Mint mondta, a keddi szakbizottsági ülésen is szóvá tették, hogy a ciprusi soros EU-elnökség nem bocsátott szavazásra a Tanácsban egy olyan javaslatot, amely arról szólt volna, hogy a szerződést ne lehessen életbe léptetni parlamenti ratifikáció nélkül. Dömötör Csaba szerint a ciprusi elnökséget minden bizonnyal nyomás alá helyezték.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy mindeközben a néppárti nagykoalíció azon is dolgozik, hogy Európa minél hamarabb minél több pénzt folyósítson Ukrajnának, egy 90 milliárd eurós hitelt több jogi előterjesztéssel akarnak tető alá hozni. Közölte: ennek egy részéről már múlt héten szavaztak a plenáris ülésen, a második részéről pedig ezen a héten zajlik a vita a szakbizottságokban.

Dömötör Csaba ismertetése szerint Európa eddig 193 milliárd eurót költött a háborúra és Ukrajnára. Ehhez jön hozzá a 90 milliárd eurós hitel, majd a következő, 2028 utáni hétéves uniós költségvetésbe további 100 milliárd eurót tennének bele. Hozzátette: ha beleszámolják azt az összeget is, amelyet Ukrajna a már meglévő programokból költhetne el, akkor a teljes költségvetési összeg 366 milliárd euró.

Hozzátette: Ukrajna benyújtotta a számlát, az újjáépítésre 800 milliárd dollárt, a fegyverkezésre pedig további 700 milliárd dollárt követelnek. Dömötör Csaba szerint ez egy teljes hétéves uniós költségvetésnek megfelelő összeg.

„Ha ezt a számlát Európa állná, az azt jelentené, hogy annyit költ Ukrajnára, mint amennyit saját magára. Ami nonszensz” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: Európa nem vállalhatja magára mások minden terhét, mások minden költségét és mások háborúját, különösen akkor, ha „nem a mi háborúnkról van szó”.

A képviselő szerint fontos, hogy minél többen tiltakozzanak ezen tervek ellen, amelyek beláthatatlan károkat okozhatnak. Ezért – tette hozzá – fontos, hogy minél többen vegyenek részt a „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petícióban.