Máris kiléphetnek a dél-amerikai országok a Mercusorból

Brüsszel váratlanul szigorítana az importellenőrzésen, hogy az uniós fogyasztókat és termelőket védje, de a Mercosur-exportőrök szerint az intézkedések túlzottan korlátozóak lehetnek.

Az Európai Bizottság hétfőn új munkacsoportot hozott létre az élelmiszer- és takarmányimport ellenőrzésére, amelynek célja az uniós szabványok betartatásának erősítése. A lépéssel megpróbálnak válaszolni a kontinens hónapok óta tüntető gazdáinak sérelmeire, ám ez máris vitát váltott ki a Mercosur-országok körében, amelyek kereskedelmi hátránytól tartanak – jelezve, hogy az európai agráriumnak a kezdetektől fogva igaza volt – írja a Világgazdaság.

Az Európai Bizottság új munkacsoportjának feladata a termékek megfelelőségének vizsgálata, különösen a növényvédőszer-maradékokra és a specifikus importtermékekre fókuszálva, valamint koordinált ellenőrzési akciók kidolgozása az uniós tagállamok között.

A hivatalos indoklás szerint a cél a magas szintű emberi, állati és növényi egészségvédelem biztosítása, valamint a biztonságos és tápláló élelmiszerek garantálása az EU fogyasztói számára. A bizottság hangsúlyozza, hogy az uniós termelők védelme kulcsfontosságú, és minden importált terméknek meg kell felelnie az EU által előírt szigorú szabványoknak.

Az új intézkedések azonban feszültséget okoznak a Mercosur-országokkal, amelyek jelentős mezőgazdasági exportőrök. A dél-amerikai országok szerint a szigorú ellenőrzések hátrányos helyzetbe hozzák őket az uniós piacon, és protekcionista jellegűek.

Az uniós szabályozás fenntartása az élelmiszer-biztonsági célokon keresztül akár az egész Mercosur-megállapodást a tűzre dobhatja.

A Mercosur-országok szerint az új szabályozás akadályozhatja az élelmiszer-kereskedelmet, különösen az áruk gyors piacra juttatását. A szigorítás hatására a költségek emelkedhetnek, a „versenyhátrány” pedig súlyos lehet a dél-amerikai termelők számára.

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa szerint azonban Európában okkal a legmagasabbak a világon az élelmiszer-biztonsági szabályozások, és ezt minden termelőnek el kell fogadnia, aki be szeretne jutni az uniós piacra.