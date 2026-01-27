Magyarország 16,2 milliárd euróhoz juthat

Hamarosan Csehország, Franciaország és Magyarország kérelmét is jóváhagyhatja az Európai Bizottság, Budapest 16,2 milliárd euróra pályázik.

Az Európai Bizottság jóváhagyta nyolc további ország – köztük Olaszország és Lengyelország – védelmi hitelkérelmét a 150 milliárd eurós SAFE-programból, míg Csehország, Franciaország és Magyarország kérelme még elbírálás alatt áll – írja a Mandiner.

Az Euractiv cikke szerint Magyarország 16,2 milliárd euróra pályázik, de az elbírálást jogállamisági aggályok nehezíthetik.

Andrius Kubilius védelmi biztos szerint a források jelentős részét nem közös beszerzésre fordítanák, ami eltér a program eredeti céljától.