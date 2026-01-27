2026. január 27., kedd

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Magyarország 16,2 milliárd euróhoz juthat

Egy lépés maradt

MH
 2026. január 27. kedd. 11:43
Megosztás

Hamarosan Csehország, Franciaország és Magyarország kérelmét is jóváhagyhatja az Európai Bizottság, Budapest 16,2 milliárd euróra pályázik.

Magyarország 16,2 milliárd euróhoz juthat
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP/Frederick Florin

Az Európai Bizottság jóváhagyta nyolc további ország – köztük Olaszország és Lengyelország – védelmi hitelkérelmét a 150 milliárd eurós SAFE-programból, míg Csehország, Franciaország és Magyarország kérelme még elbírálás alatt áll – írja a Mandiner.

Az Euractiv cikke szerint Magyarország 16,2 milliárd euróra pályázik, de az elbírálást jogállamisági aggályok nehezíthetik.

Andrius Kubilius védelmi biztos szerint a források jelentős részét nem közös beszerzésre fordítanák, ami eltér a program eredeti céljától.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink