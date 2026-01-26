2026. január 26., hétfő

Előd

Túl nagyot lépett az EU?

Lantos Csaba szerint elszakadt a realitástól az uniós terv

MH/ MTI
 2026. január 26. hétfő. 15:52
Az Európai Unió Fit for 55 programja (Irány az 55 százalék!) irreális célkitűzéseket tartalmaz, ezért fel kell adni a 2050-re kitűzött klímasemlegességi célt, a karbonsemlegesség elérése reálisan 2070-re képzelhető el – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az Energiaszuverenitás 2026 konferencián, Budapesten hétfőn.

Fotó: Facebook/Energiaügyi Minisztérium

Ismertette, hogy a Fit for 55 programban a tagországok azt vállalták, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest 55 százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez uniós szinten most 37-39 százalékig jutott, míg Magyarország már 48 százalékot teljesített.

A célok teljesítéséhez az üvegházhatású gázok (ÜHG) korábbi tervek szerinti évi 1,1 százalékos mérséklése helyett évi mintegy 3,2 százalékos csökkentésre lenne szükség, ami nem megvalósítható, erre részletes terv és megfelelő finanszírozás sem áll rendelkezésre – hangsúlyozta.

Lantos Csaba szerint az európai vezetők gondolkodását egy újabb „izmus”, a „greenism” (méregzöld gondolat) jellemzi, amit ha követünk, akkor soha nem lesz Európa versenyképes, ez a politika megöli az európai ipart.

