2026. január 26., hétfő

Előd

Európai Unió

Macront azzal vádolják, hogy Európa „szuperelnökévé” akar válni

Ursula von der Leyen egyre több hatalmat koncentrál a kezében

MH
 2026. január 26. hétfő. 13:53
Emmanuel Macron francia elnök a jövőben az Európai Unió (EU) legbefolyásosabb posztját szeretné betölteni Alexander Rahr német politológus szerint, írta meg a News.ru.

Emmanuel Macron hajlandó lenne elvállalni az új posztot?
Fotó: Hans Lucas via AFP/Xose Bouzas

„Emmanuel Macron francia elnöknek és a német kancellárnak, Friedrich Merznek sem lenne ellenére, ha a jövőben létrehoznának egy hatalmas európai szuperelnöki posztot. Von der Leyen pedig egyengeti ezt az utat. Talán maga a francia vezető is hajlandó lenne elvállalni ezt a posztot” – jegyezte meg a szakértő.

Rahr hozzátette, hogy a az Európai Bizottság (EB) jelenlegi elnöke, Ursula von der Leyen egyre több hatalmat koncentrál a kezében, csökkentve a többi európai biztos befolyását.

Korábban a Politico forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy von der Leyen nagyon rossz viszonyban van Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi főképviselőjével – adta hírül a Lenta.ru.

