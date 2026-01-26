Jövőre feje tetejére áll Európa

2027 elejétől teljes tilalmat vezetnek be az Oroszországból az Európai Unióba irányuló cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítására. 2027. szeptember 30-tól az Oroszországból érkező csővezetékes gáz szállítását is betiltják – olvasható az Európai Tanács nyilatkozatában.

Az EU-országoknak terveket kell készíteniük a gázimport diverzifikálására és meg kell határozniuk a potenciális problémákat az Oroszországból érkező szállítások helyettesítésével kapcsolatban (képünk illusztráció)

A megjelölt időpontokban véget ér a jelenlegi szerződések átmeneti időszakának hatálya. Általánosságban az LNG és a csővezetéken szállított gáz Oroszországból az EU-ba történő szállításának tilalma hat héttel a rendelet hatálybalépése után lép hatályba.

„Ez a rendelet kulcsfontosságú mérföldkő a REPowerEU céljának elérésében, amely az EU orosz energiaforrásoktól való függőségének megszüntetése” – áll a sajtóközleményben.

Az unió tagállamai kötelesek lesznek ellenőrizni a gáz termelési helyét, mielőtt engedélyezik a szállítást.

A tilalom megsértése büntetésekkel jár:

magánszemélyek esetében a maximális büntetés legalább 2,5 millió euró;

vállalatok esetében legalább 40 millió euró, vagy a teljes éves forgalom legalább 3,5%-a, vagy a tranzakció várható forgalmának legalább 300%-a.

Ugyanakkor, ha vészhelyzetet hirdetnek és az ellátás biztonságát súlyos veszély fenyegeti egy vagy több EU-országban, az Európai Bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az orosz gáz importjának tilalmát.

Március 1-jéig az EU-országoknak terveket kell készíteniük a gázimport diverzifikálására és meg kell határoznia a potenciális problémákat az Oroszországból érkező szállítások helyettesítésével kapcsolatban. Ehhez az európai vállalatoknak értesíteniük kell a kormányokat és az Európai Bizottságot az Oroszországból érkező gázszállításokra vonatkozó fennmaradó szerződésekről.

A szállítások diverzifikálására vonatkozó terveket azoknak az EU-tagállamoknak is el kell készíteniük, amelyek továbbra is importálnak orosz olajat. Az EU Tanácsának nyilatkozata szerint az Európai Bizottság 2027 végéig fokozatos leállítást tervez az orosz olaj importjára is – írta meg az oroszhirek.hu.