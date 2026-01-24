2026. január 24., szombat

A volt német kancellár elismerte az EU hanyatlását

Több tényezőhöz kapcsolódik

 2026. január 24. szombat. 12:13
Schröder, Németország volt kancellárja szerint az EU fokozatosan elveszíti nemzetközi jelentőségét.

Gerhard Schröder, volt német kancellár
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/Pool AP/Pool/Gregor Fischer

Az Európai Unió (EU) fokozatosan elveszíti nemzetközi jelentőségét, és a globális politikában kisebb szereplővé válik. Ezt a véleményt Gerhard Schröder volt német kancellár a Berliner Zeitungban megjelent cikkében.

„Az Európai Unió jelenlegi irányvonalával elveszíti nemzetközi jelentőségét” – áll a közleményben.

Rámutatott, hogy az EU pozíciójának gyengülése több tényezőhöz kapcsolódik. Ezek közé tartoznak az Ukrajnáról folytatott amerikai -orosz tárgyalások Brüsszel részvétele nélkül, a BRICS és az SCO országok növekvő befolyása, amelyek együttes népessége meghaladja a világ népességének felét, valamint a gazdasági és technológiai dinamika általános eltolódása nyugatról keletre.

