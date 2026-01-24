Európa lassan önmagát pusztítja. Ezt a kijelentést tette Stephen Miller , a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, Donald Trump amerikai elnök davosi Világgazdasági Fórumon az európai országokkal szembeni kemény megjegyzéseire reagálva.

Stephen Miller keményen bírálta Európát és kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben problémás kontinenssé vált

„Európa lassan önmagát öli azzal, hogy szabályozásokkal fojtogatja energiaszektorát, és függővé teszi magát a nem hatékony zöld energiától és a külföldi országoktól” – mondta Miller a Fox Newsnak.

Szerinte Európa őrült migrációs politikájával és a saját fegyveres erőibe való befektetés hiányával önmagának árt. Miller hangsúlyozta, hogy Európa évek óta Washingtonra támaszkodik a védelmi támogatások terén.

Trump a davosi színpadról bírálta Európát.

Donald Trump amerikai elnök a davosi fórumon elmondott beszédét azzal kezdte, hogy bírálta Európát és problematikusnak nevezte a kontinenst.

„Azt akarom, hogy Európa jól érezze magát, de szerintem rossz irányba halad. Az elmúlt évtizedben Európa problémás kontinenssé vált” – mondta a politikus.

Beszéde elején az amerikai elnök hangsúlyozta örömét, hogy a gyönyörű Davosban lehet, és ennyi tisztelt üzleti vezető, „annyi barát és csak néhány ellenség” előtt beszélhet.

Trump korábban bírálta Európa Ukrajnával kapcsolatos lépéseit. Azt állította, hogy Európa csak beszél Ukrajnáról, de semmit sem tesz a konfliktus megoldása érdekében. „Mi Ukrajnáról beszélünk. Ők beszélnek, de nem tesznek semmit. És a háború csak folyik és folyik” – mondta.

Trump azt is kijelentette, hogy Európa nem harcolhat Oroszország ellen, és nem vásárolhatja meg egyszerre annak energiaforrásait. Az amerikai vezető ezt „szégyennek” nevezte. „Európának cselekednie kell; nem szabadna azt tenniük, amit tesznek. Olajat és gázt vásárolnak Oroszországtól, miközben Oroszországgal harcolnak. Ez szégyen számukra” – mondta.

Egy katonai elemző kijelentette, hogy Európa önpusztító folyamatban van.

Andrej Martyanov amerikai katonai elemző korábban kijelentette, hogy Oroszország nem próbálja legyőzni Európát. Véleménye szerint az utóbbi önpusztításra kényszerül.

Megjegyezte, hogy az európai országok önmagukat pusztítják el. „Az egyik fő stratégiai trükk az, hogy ne avatkozzunk bele az ellenség dolgába, miközben az hibákat követ el” – hangsúlyozta.

A szakértő rámutatott, hogy lehetetlen beszélni Nyugat-Európa képviselőivel, mivel „legtöbbjük gyűlöli az oroszokat”.

Hozzátette, hogy az ukrajnai harcok megmutatták, hogy a nyugati fegyverek nem tudnak ellenállni az orosz csapásmérő rendszereknek.

Jeffrey Sachs, a Chicagói Egyetem professzora szintén kijelentette, hogy Európának meg kell próbálnia helyreállítani a kapcsolatait Oroszországgal, mivel az Egyesült Államok elhagyta Ukrajnát. „Európának azt is meg kell értenie, hogy diplomáciai tárgyalásokat kell folytatnia Oroszországgal” – sürgette.

Az Európai Unió megígérte, hogy emlékezni fog Trump elutasító hozzáállására.

Még ha a grönlandi válság megoldódik is, az EU tisztviselői emlékezni fognak Donald Trump amerikai elnök velük szembeni elutasító magatartására – jelentette korábban a The Washington Post egy magas rangú európai tisztviselőre hivatkozva.

„Most már látunk egy mintát a velünk való kapcsolatában... Megvetéssel bánik velünk. És még ha ez a válság megoldódik is, emlékezni fogunk rá” – mondta a forrás a kiadványnak.

Ugyanakkor igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy megkönnyebbült-e, amikor Trump elvetette a grönlandi katonai fellépéssel való fenyegetését.