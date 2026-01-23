Az EU új hatalmi párosa: Merz és Meloni?

Miközben Európa hagyományos francia-német motorja akadozik, Friedrich Merz német pénzügyminiszter egyre inkább arra törekszik, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel együttműködve vezesse az EU irányítását.

A két politikus pénteken Rómában, a fényűző Villa Doria Pamphiljben tart csúcstalálkozót, hogy megerősítsék kialakulóban lévő szövetségüket. Mindketten jobboldali atlantisták, akik enyhébb feszültséget akarnak kelteni Donald Trump amerikai elnökkel. Mindketten frusztrációt éreznek Emmanuel Macron francia elnök iránt.

A múltban Németország hagyományosan Franciaországhoz fordult a döntő pillanatokban, hogy terveket dolgozzon ki az EU számára, ezért jelentős, hogy Merz most Melonival egyetértésben törekszik az európai kereskedelem és ipar alapvető prioritásainak előmozdítására.

Merz Meloni felé fordulását részben a Franciaországgal való bosszúsága vezérli. Berlint irritálja, hogy Párizs megpróbálta aláásni a Dél-Amerikával kötött, mérföldkőnek számító Mercosur kereskedelmi megállapodást, amelyet a németek régóta szerettek volna megkötni az ipari export előmozdítása érdekében. Németország a franciákkal fennálló vitái miatt fontolgatja a 100 milliárd eurós közös vadászgép-programból való kilépést is.

Ezt figyelembe véve a Rómával való együttműködésnek meggyőző logikája van.

A pénteki csúcstalálkozón Merz és Meloni várhatóan védelmi együttműködési megállapodást írnak alá az előkészületeken dolgozó diplomaták szerint. Nem világos, hogy ez mit foglal magában, de a német Rheinmetall és az olasz Leonardo már rendelkezik egy közös vállalattal tankok és más katonai járművek gyártására. A találkozókon összesen 21 magas rangú miniszter vesz részt a két országból, akik várhatóan mintegy 10 megállapodást fognak aláírni az olasz kormány szerint.

Talán a legambiciózusabb lépés Olaszország és Németország összefogásával egy új tervet dolgoznak ki az EU iparának fellendítésére és az export bővítésére, melyeket közös állásfoglalásban tesznek közzé az Európai Tanács február 12-i csúcstalálkozójára. Berlin és Róma a „két fő ipari európai nemzetnek” nevezik magukat, és elítélték a Mercosur-megállapodás késedelmét.

Ez valószínűleg nem fog tetszeni Párizsban.

Hosszú távra készülve

Giangiacomo Calovini, Meloni Olasz Testvérek pártjának törvényhozója, aki a parlament olasz-német baráti csoportját vezeti, úgy gondolja, hogy a Merz-Meloni szövetség logikusnak tűnik, tekintve, hogy Macron a jövő évi franciaországi választások után hamarosan távozik az európai színtérről.

„[A két országunk] stabil kormányzattal rendelkezik, különösen Franciaországéhoz képest” – mondta. „Egyértelmű, hogy Meloni és Merz előtt valószínűleg még hosszú út áll, amely során együtt tudnak működni.”

A Trumppal való kapcsolat megőrzése mindkét vezető számára kulcsfontosságú, és mind Merz, mind Meloni igyekeztek elkerülni a transzatlanti konfliktusokat. A tűzoltásban külügyminisztereik, Johann Wadephul és Antonio Tajani is támogatták őket.

„Giorgia Meloni és Friedrich Merz képviselték azt az európai szárnyat, amely a leginkább nyitott volt a párbeszédre Trump elnökkel” – mondta Pietro Benassi, Olaszország korábbi berlini és EU-s nagykövete. „Az amerikai elnök által vezérelt, némileg szürreális [események] felgyorsulása megerősíti Olaszország és Németország álláspontjainak közeledését, nem pedig Olaszország és Franciaország, vagy Franciaország és Németország között.”

A római és berlini „lágy” megközelítéssel ellentétben Calovini azzal vádolta Macront, hogy nemkívánatos módon „ellentmondásos” viselkedést tanúsít Trumppal szemben. „Úgy viselkedik, mintha kihívná az Amerikai Egyesült Államokat, de aztán – amit Trump elegánsan közzétett – SMS-eket küld, amelyekben vacsorára kéri Trumpot” – panaszolta.

Egy olasz tisztviselő személyesen is dicsérte Merz és Meloni közötti „jó kémiát”. Ez éles ellentétben áll Meloni és Macron köztudottan feszült kapcsolatával, akik gyakran összetűzésbe kerültek.

Alapvetően Merz és Meloni között egyre erősödő szövetség nagy része a saját belpolitikai túlélésük érdekében végrehajtott változtatások eredménye. A különbségek ellenére Meloni megragadta a lehetőséget, hogy közelebb kerüljön Merzhez, írja a Politico.