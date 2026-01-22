Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

António Costa, az Európai Tanács elnöke az uniós tagállamok vezetőinek összehívásáról január 18-án született döntését követően közzétett internetes bejegyzésében azt írta: „a közelmúltbeli fejlemények jelentőségére tekintettel és a további koordináció érdekében úgy döntöttem, hogy a következő napokban összehívom az Európai Tanács rendkívüli ülését”.

A közösségi oldalán megosztott üzenete szerint a tagországok állam és kormányfőinek a tanácskozáson foglalkozniuk kell a Grönlanddal kapcsolatos legújabb feszültségekkel, majd közölte: a vezetőkkel folytatott konzultációk megerősítették az unió szilárd egységét a nemzetközi jog, a területi egység és a nemzeti szuverenitás elveit illetően, valamint Dánia és Grönland támogatása, illetve az Északi-sarkvidék békéjére és biztonságára vonatkozó közös, a NATO-n keresztül szavatolt transzatlanti érdekek mellett.

„Készen állunk arra, hogy továbbra is konstruktívan működjünk együtt az Egyesült Államokkal minden közös érdekű kérdésben” - tette hozzá bejegyzésében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.

Costa az Európai Parlament e heti strasbourgi plenáris ülésén tartott beszédében egyebek mellett közölte, hogy az uniós válaszlépéseknek az elvek Európája, a védelem Európája és a jólét Európája eszméi köré kell épülniük. Azt is hangsúlyozta, hogy az EU rendelkezik a saját maga megvédéséhez szükséges képességgel és eszközökkel, majd végzetül úgy fogalmazott: „készen állunk arra, hogy megvédjük magunkat, tagállamainkat, polgárainkat és vállalatainkat a kényszerítés minden formájával szemben”.