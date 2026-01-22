Manfred Weber bekeményít

Az Európai Néppárt elnöke szigorít a pártcsalád szabályzatán, nehogy véletlenül valaki ismét kiszavazzon. Manfred Weber szabályai alapján a jövőben szankcionálhatók lennének azok a képviselők, akik kiszavaznak a kánonból.

Fordulópont lehetett az Európai Néppárt elnökének a szemében az Ursula von der Leyen ellen indított bizalmatlansági szavazás. Manfred Weber most módosította a Magyar Pétert is magába foglaló európai párt szabályzatát, amely értelmében innentől szankcionálhatóak a képviselők, akik kiszavaznak a kánonból – írja az Euractive.

A hírek szerint az Európai Néppárt elnöke szeretné megakadályozni, hogy ahhoz hasonló eset álljon elő, mint ami az Európai Bizottság elnökének bizalmatlansági szavazásakor történt, amikor többen is Ursula von der Leyen ellen szavaztak. A szabályváltoztatás időpontjának a megválasztása pedig nem véletlen, hiszen csütörtökön szavaznak az EP képviselői, amelyet a Patrióták kezdeményeztek.

Kedd este Strasbourgban zárt ajtók mögött tartott ülésen az EP-képviselők megszavazták az új belső szabálykönyvet. A szabályok célja a lázadástól való elrettentés a képviselőcsoporton belül.

A friss szabályzat értelmében bármely képviselő, aki bizalmatlansági indítványt támogat az Európai Bizottság ellen, vagy egyszerűen nem jelenik meg a szavazáson érvényes ok nélkül, hat hónapon keresztül több büntetéssel is szembesülhet.

Ezek közé tartozik az EPP nevében való felszólalási lehetőség visszavonása a plenáris ülésen, valamint nem vehet részt a párt jogalkotási dokumentumainak készítésében, sem pedig az állásfoglalások megfogalmazásában.

Laurent Castillo, a tavaly a bizottság megbuktatására szavazó négy francia európai parlamenti képviselő egyike, kedden átigazolt a Patriótákhoz, amelyet korábbi képviselőtársa, a szintén francia Francois-Xavier Bellamy is ünnepelt, aki szintén nem szavazott bizalmat az Európai Bizottságnak – írta meg az Origo.