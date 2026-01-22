Az EU megbukott az illegális migráció megállításában

Az Európai Unió megbukott az illegális migráció megállításában az elmúlt tíz évben, és ez azért történhetett meg, mert az ügyben a brüsszeli vezetőkben nincs meg a szükséges politikai akarat - jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Budapesten.

Orbán Balázs a Migrációkutató Intézetnek az EU migrációs és menekültügyi politikájával foglalkozó rendezvényén azt mondta: az illegális migráció megállítására tett uniós kísérletek megbuktak. Ez számokkal is alátámasztható: az illegális migránsok száma, akik az unió területére léptek 2015 és 2025 között, megközelíti a tízmilliót. Tehát minden évben körülbelül egymillió illegális határátlépés történt az EU területére - mutatott rá. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Magyarország sikeresen vette fel a harcot az illegális migrációval szemben, de ezt nem az EU támogatásával, hanem annak akadályozásával együtt tudta megtenni.

Orbán Balázs kiemelte: meggyőződése szerint azért bukott meg az EU az illegális migráció megállításában, mert erre mind a mai napig hiányzik az európai vezetőkből a politikai akarat.

„Az illegális migrációt meg lehet állítani, ha van rá politikai akarat, ami átfordul politikai cselekvésbe, de ez a politikai akarat a brüsszeli vezetőkben mind a mai napig nincs meg” - fogalmazott.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a genfi egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog „alapjaiban alkalmatlan” az illegális migráció elleni küzdelemre, ezért a következő években a legfontosabb feladat a nemzetközi és az európai uniós jog teljes újraszabályozása lesz.

Orbán Balázs kifejtette: a 2015-ben tapasztalt „hurráoptimista, migrációbarát, Willkommenskultur logikájú” hozzászólások száma, gyakorisága ugyan csökkent, de az ügy érdemében nem történt változás. Mind a mai napig az EU jogrendje, az európai intézmények alapattitűdje és az európai politikai elit politikai hozzáállása alapvetően migrációbarát. A migrációra lehetőségként, nem pedig veszélyként tekint - mondta. Hozzátette: az illegális migrációban is inkább lehetőséget, egy kezelendő helyzetet, mint egy megállítandó nemzetbiztonsági kockázatot lát az európai politikai elit.

Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a migrációellenes erők politikai és jogi nyomás alatt állnak szerte Európában.

Szerinte a következő évtized rendkívül nehéz lesz, mert az illegális migránsok által az európai határokra kifejtett nyomás növekszik majd, és az elmúlt tíz évben a migráció miatt a párhuzamos társadalmak, a nemzetbiztonsági kockázatok, a nyugat-európai nagyvárosokban tapasztalt polgárháborús helyzetek a mindennapok részévé váltak. Ezek ugyan nem jellemzőek Magyarországra és egy-két más szomszédos országra, de ha a nyugati nagy uniós tagállamok például polgárháborúhoz közeli helyzetekkel néznek majd szembe, akkor az összefüggő problémák nyilván Közép-Európára és Magyarországra is negatívan hatnak majd - mondta Orbán Balázs.

Kiemelte: a nemzetközi jog, a humanitárius jog, a menekültügyi jog ebben a formájában nem alkalmas az illegális migráció elleni küzdelemre, mert ezek valójában katalizálják, tehát segítik az illegális migrációt.

Ez azért van így, mert ha valaki az EU-ba akar bejönni, akkor a mostani nemzetközi jogi környezet alapján erre csak akkor van esélye, ha felkerekedik, odaadja a pénzét az embercsempészeknek, átcsörtet országokon keresztül - egyébként közben kockáztatja az életét, és mindenhol szembeszegül a határvédelmi intézkedésekkel -, majd bejut az EU területére, és menekültstátuszért folyamodik. Ha ez már megtörtént, akkor onnantól kezdve a statisztikák alapján rendkívül kicsi a valószínűsége, hogy valaha kitessékelik az unió területéről, még akkor is, ha egyébként nem jogosult menekültstátuszra - magyarázta Orbán Balázs. Azt mondta: tehát azok az emberek, akik tízmilliónyian vannak Európa szomszédságában, a szubszaharai Afrikában, a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában, mind tudják, az egyetlen esélyük az EU-ban maradni az, hogy valahogy illegális migránsként bejutnak, és utána menekültstátuszért folyamodnak.

„Teljesen újra kell húzni a régi nemzetközi jogi keretet, ami a menekültügyi szabályozást kezeli, azt el kell felejteni. Nyugdíjazni kell, és egy teljesen új keretet kell meghatározni” - fogalmazott Orbán Balázs, rámutatva, hogy ez eddig nem volt lehetséges, mert a nyugati világ vezető hatalmai nem ezt az álláspontot képviselték.

Azt mondta, most az Egyesült Államokban, amely a nyugati világ legerősebb hatalma, bevándorlásellenes kormány van. Ez a bevándorlásellenes kormány komolyan gondolja a határok lezárását, az illegális migránsok deportálását, valamint komolyan gondolja a probléma gyökereinél kezdődő kezelését - tette hozzá.

Orbán Balázs szerint a következő időszakban kinyílik egy út, hogy a nyugati világon belül egy olyan jogi szövetséget tudnak megszervezni, amely a mostani bevándorláspárti nemzetközi jogi környezet megváltoztatására, teljes lecserélésére vállalkozik.

Arra készülök, hogy áprilisban megnyerjük a választást, utána ezzel a friss felhatalmazással a formálódó nemzetközi szövetséggel „nekiugrunk a nemzetközi jognak és az európai jognak, és minden bevándorláspárti elemet ki fogunk szerelni belőle” - mondta.

A rendezvényt a Taking Back Control From Brussels - The Renationalization of the EU Migration and Asylum Policies című új tanulmány megjelenése miatt tartották. A jelentést a Mathias Corvinus Collegium és Migrációkutató Intézet adta ki - hangzott el.