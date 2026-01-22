Európai Unió
Az EP elutasította a von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványt
390 képviselő szavazott nemmel
Az Európai Parlament elutasította Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványt. A szavazást élőben közvetítették a parlament honlapján.
A bizalmatlansági indítványról szóló határozat nem kapta meg a szükséges szavazatszámot az Európai Parlament plenáris ülésén. 165 képviselő szavazott mellette, 390 nemmel, 10 tartózkodott.
Korábban arról számoltak be, hogy ez már a negyedik bizalmatlansági szavazás az Európai Bizottság élén. A kezdeményezést Orbán Viktor miniszterelnök Európa Patriótái frakciójának képviselői kezdeményezték. Azzal vádolták von der Leyent, hogy nem hallgatott az európai gazdák aggályaira, és túllépte hatáskörét - írta meg a Lenta.ru.