2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 383.95 Ft
USD 328.36 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Az EP elutasította a von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványt

390 képviselő szavazott nemmel

MH
 2026. január 22. csütörtök. 12:48
Megosztás

Az Európai Parlament elutasította a bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen.

Az EP elutasította a von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványt
Azzal vádolták Ursula von der Leyent, hogy nem hallgatott az európai gazdák aggályaira, és túllépte hatáskörét
Fotó: AFP/Frederick Florin

Az Európai Parlament elutasította Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványt. A szavazást élőben közvetítették a parlament honlapján.

A bizalmatlansági indítványról szóló határozat nem kapta meg a szükséges szavazatszámot az Európai Parlament plenáris ülésén. 165 képviselő szavazott mellette, 390 nemmel, 10 tartózkodott.

Korábban arról számoltak be, hogy ez már a negyedik bizalmatlansági szavazás az Európai Bizottság élén. A kezdeményezést Orbán Viktor miniszterelnök Európa Patriótái frakciójának képviselői kezdeményezték. Azzal vádolták von der Leyent, hogy nem hallgatott az európai gazdák aggályaira, és túllépte hatáskörét - írta meg a Lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink