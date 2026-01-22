Az EP elutasította a von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványt

Az Európai Parlament elutasította a bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen.

Azzal vádolták Ursula von der Leyent, hogy nem hallgatott az európai gazdák aggályaira, és túllépte hatáskörét

Az Európai Parlament elutasította Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványt. A szavazást élőben közvetítették a parlament honlapján.

A bizalmatlansági indítványról szóló határozat nem kapta meg a szükséges szavazatszámot az Európai Parlament plenáris ülésén. 165 képviselő szavazott mellette, 390 nemmel, 10 tartózkodott.

Korábban arról számoltak be, hogy ez már a negyedik bizalmatlansági szavazás az Európai Bizottság élén. A kezdeményezést Orbán Viktor miniszterelnök Európa Patriótái frakciójának képviselői kezdeményezték. Azzal vádolták von der Leyent, hogy nem hallgatott az európai gazdák aggályaira, és túllépte hatáskörét - írta meg a Lenta.ru.